Пенсии украинцев и харьковчан в частности могут существенно возрасти в случае, если Министерство соцполитики проведет правильную пенсионную реформу

Об этом в интервью журналу «Фокус» рассказала глава ведомства Марина Лазебная. Она подчеркнула, что действующая в Украине пенсионная система несправедлива к пенсионерам, поэтому она нуждается в серьезных изменениях.

Так, руководитель Минсоцполитики считает, что в государстве необходимо внедрить смешанную пенсионную систему: к солидарному уровню добавить накопительный. Ведь, подчеркнула министр, лишь солидарная система не сможет обеспечить гражданам достойной уровень жизни после выхода на заслуженный отдых, поскольку без реформы она сможет гарантировать пенсию в размере 18% от зарплаты. А вот если добавить к ней накопительный уровень, то выплаты могут вырасти до 40% от официальной зарплаты.

По словам Лазебной, накопительный уровень должен заработать в Украине уже с 2021 года. Правда, по закону, еще два года предлагается выделить на создание необходимых институтов. Тем не менее, в ведомства отмечают, что можно начинать копить пенсию, используя уже имеющиеся институты.

«Если позиция министерства найдет поддержку, то в 2021 году выделим полгода на подготовку, а с 1 июля 2021-го запустим второй уровень системы», - отметили в Минсоцполитики.

Ранее мы писали о том, что население Харьковщины стремительно сокращается. Так, за первый квартал текущего года число жителей Харьковской области уменьшилось на 13 598 человек. Больше всего людей в регионе умерло от сердечно-сосудистых заболеваний, рака, несчастных случаев (включая убийства) и заболеваний пищеварительной системы.

Напомним, в Харькове полицейская снесла пенсионера на пешеходном переходе.

Как писала Politeka, украинцев ждет новое повышение пенсий, когда и на сколько поднимут выплаты.

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