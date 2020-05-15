Пятница 15 мая стала поистине «черной» по количеству странных смертей в Харькове
В соцсетях очевидцы сообщили о том, что за день три старика выпали из окон многоэтажек, причем никто из них не выжил, передает Politeka.net.
Так, труп 68-летнего мужчины обнаружили утром на козырьке подъезда на ул. Дружбы Народов, 233. Соответствующее фото опубликовали в группе «ХС Харьков».
На улице Александра Зубарева возле подъезда многоэтажки очевидцы в девять часов утра обнаружили труп 92-летнего старика. Полиция установила, что он выпал из окна квартиры на 16 этаже.
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По словам правоохранителей, на телах обоих погибших отсутствуют следы насильственной смерти.
Еще одна трагедия произошла на улице Амосова,25. Там 94-летняя женщина упала с балкона многоэтажки, приземлившись на крышу аптеки. От полученных травм пенсионерка умерла мгновенно.
Пользователи высказали свое мнение по поводу трагедий.
«Потому что этот карантин людей доводит до отчаянности: ни работы, ни денег, пожилые люди не доедут на дачу или огород, и у них начинается депрессия», «Я не пойму, что за флешмоб такой сегодня у стариков!?!👀 Кошмар, 3й прыгун за сегодня...», «Печально, безнадёга», «А что этим людям остаётся сделать?», – пишут в комментариях.
Отметим, что накануне счеты с жизнью свел 28-летний харьковчанин, прыгнув с железнодорожного моста.
По данным из соцсетей, погибшим оказался страдавший наследственным заболеванием Евгений Дерябин 1992 года рождения, которого искали с 12 мая. В последний раз его видели на улице Танкопия.
Напомним, в Харькове женщина без одежды напугала горожан.
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