Пятница 15 мая стала поистине «черной» по количеству странных смертей в Харькове

В соцсетях очевидцы сообщили о том, что за день три старика выпали из окон многоэтажек, причем никто из них не выжил, передает Politeka.net.

Так, труп 68-летнего мужчины обнаружили утром на козырьке подъезда на ул. Дружбы Народов, 233. Соответствующее фото опубликовали в группе «ХС Харьков».

На улице Александра Зубарева возле подъезда многоэтажки очевидцы в девять часов утра обнаружили труп 92-летнего старика. Полиция установила, что он выпал из окна квартиры на 16 этаже.

По словам правоохранителей, на телах обоих погибших отсутствуют следы насильственной смерти.

Еще одна трагедия произошла на улице Амосова,25. Там 94-летняя женщина упала с балкона многоэтажки, приземлившись на крышу аптеки. От полученных травм пенсионерка умерла мгновенно.

Пользователи высказали свое мнение по поводу трагедий.

«Потому что этот карантин людей доводит до отчаянности: ни работы, ни денег, пожилые люди не доедут на дачу или огород, и у них начинается депрессия», «Я не пойму, что за флешмоб такой сегодня у стариков!?!👀 Кошмар, 3й прыгун за сегодня...», «Печально, безнадёга», «А что этим людям остаётся сделать?», – пишут в комментариях.

Отметим, что накануне счеты с жизнью свел 28-летний харьковчанин, прыгнув с железнодорожного моста.

По данным из соцсетей, погибшим оказался страдавший наследственным заболеванием Евгений Дерябин 1992 года рождения, которого искали с 12 мая. В последний раз его видели на улице Танкопия.

Напомним, в Харькове женщина без одежды напугала горожан.

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