В Харькове полицейская год назад сбила насмерть пенсионера на пешеходном переходе, но делу дали ход только недавно

Об истории, которая произошла еще 8 марта прошлого года, на своей странице в Фейсбуке рассказала известный харьковский журналист Татьяна Доцяк.

По ее информации, в тот злополучный день мужчина вышел за цветами для своей жены. Он шел по пешеходному переходу на зеленый свет, который горел уже более двух секунд, как его сбила женщина на авто. Старик получил перелом черепа, открытую черепно-мозговую травму и другие увечья. Вердикт врачи вынесли неутешительный: у пенсионера шансы выжить были минимальные, и он скончался через неделю после ТП.

А потом началось самое интересное. Эксперты Харьковского областного бюро судебно-медицинских экспертиз, которые так и не смогли объяснить, в каком состоянии находилась алена Зайцева, убившая на авто шестерых человек, написали в заключении, что пожилой мужчина скончался от старости, ни словом не обмолвившись об столкновении.

И это несмотря на то, что авария случилась среди бела дня в присутствии десятков очевидцев и наличии камер наблюдения.

«Но видео с камер следователь не нашел, свидетелей не разыскал, а экспертка написала то, что надо», – констатирует Доцяк.

Родственники погибшего не захотели мириться с такой вопиющей несправедливостью и решились на эксгумацию тела, чтобы доказать, что причина смерти – вовсе не возраст.

Комиссия экспертов из Полтавы опровергла вывод коллеги из ХОБСМЭ и дала четкие ответы на более чем десяток вопросов - мужчина умер от травм, полученных в ДТП. Теперь это - основное доказательство в Октябрьском суде Харькова, который рассматривает дело.

По мнению родственников погибшего, виновница гибели человека и не планировала отправляться за решетку, будучи уверенной, что все удастся скрыть. В свою очередь 43-летняя подозреваемая, которая является сотрудником правоохранительных органов, отказывается давать какие-либо комментарии, посылая всех к своему адвокату. Тот говорить тоже отказывается.

«А вот теперь вопрос. А если бы люди не согласились на эксгумацию? Что было бы, если бы сами не разыскали свидетеля и видео? Вот мне странно, вам, вероятно, также странно, а следователей и прокурора, которые вели дело в досудебном, все устраивало», – резюмирует автор.

Напомним, Зайцева выплатила пострадавшим в ДТП по 30 грн.

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