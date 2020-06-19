За время пребывания в заключении виновница смертельного ДТП в Харькове Алена Зайцева выплатила родственникам погибших по 30 гривен

Об этом рассказала адвокат потерпевших Лариса Матвеева, передает «Сегодня».

Как известно, мажорку приговорили к 10 годам лишения свободы, и она отбывает наказание в Покровском исправительном центре №79.

«От Зайцевой недавно поступили первые платежи (в качестве компенсации, предусмотренной законом – прим. ред.). Двум пострадавшим поступили платежи суммами чуть больше 30 грн. Никто не считает, что заключение на 10 лет является справедливым наказанием для Зайцевой в этой ситуации. Никто не верит в ее раскаяние и в то, что она сожалеет, что она будет проводить свою жизнь в желании адекватно извиниться перед потерпевшими», – сообщила она.

Согласно решению суда, Дронов и Зайцева должны солидарно выплатить 7,9 млн гривен в качестве компенсации. Поскольку у девушки нет никакого имущества, компенсация высчитывается из зарплаты, которую она получает в исправительной колонии.

Как известно, недавно в сети разгорелся скандал из-за фотографий девушки, которая загорала во внутреннем дворике колонии с книгой в руках.

По словам руководителя учреждения Инны Мицюк, фотографии правдивы, но они не означают, что эта заключенная имеет какие-то привилегии. Снимки были сделаны после обеда в прогулочном дворике, когда она присела отдохнуть.

«Осужденным, которые находятся в данном секторе, запрещено пользоваться мобильными телефонами, по определенному графику им разрешено пользоваться интернетом в присутствии администрации учреждения. Зайцева работала, в том числе и после того, как начался карантин. Последним заказом были защитные повязки. Замечаний к ее поведению нет, поведение у нее примерное, это абсолютно непроблемная осужденная. Она много читает, ей даже в посылках присылают книги. Она читает запоем и быстро, за две недели может прочесть 10 книг», – рассказала Мицюк.

Она также добавила, что Зайцева принимает участия в разных культурно-массовых мероприятиях.

Напомним, в сети показали райские условия Зайцевой в колонии.

Как сообщала Politeka, Дронов решился на радикальный шаг ради свободы: "следом за Зайцевой".

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