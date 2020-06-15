В сети всплыли снимки, как сидится в колонии 23-летней Алене Зайцевой, которую приговорили к 10 годам лишения свободы за ДТП с гибелью шестерых человек

Фотографии, сделанные в Ппокровском исправительном центре №79 Днепропетровской области опубликовал телеграмм-канал «Труха», передает Politeka.net.

На снимках Зайцева запечатлена с книгой в руках, загорающая во внутреннем дворике колонии. Еще на одном фото она сидит за швейной машинкой в цеху.

«В ПВЦ-79 отбывает наказание всем известная Алена Зайцева! Из наших источников узнали, что начальник тюрьмы относится к ней Очень лояльно! Убийца шести людей успевает даже позагорать», – говорится в публикации.

Ранее мы писали о том, что Верховный суд оставил в силе решения судов предыдущей инстанции, приговоривших виновников страшного ДТП в Харькове Зайцеву и Дронова к 10 годам лишения свободы. Судебное заседание состоялось 3 апреля и проходило в онлайн-режиме в связи с карантином.

Отметим, что перед началом заседания адвокат семьи пострадавших рассказал, что Зайцева была намерена отменить свой приговор через Верховный суд и закрыть дело.

Зайцева и Дронов были признаны виновными в совершении страшного ДТП на улице Сумской в Харькове в октябре 2017 года. Тогда внедорожник Lexus RX, за рулем которого была 20-летняя Зайцева, вылетел на тротуар, где пешеходы ждали зеленого света. В результате ДТП погибли шесть и пострадали пять человек. Дронов был за рулем Volkswagen, который столкнулся с машиной Зайцевой.

Напомним, мажорка придумала способ скостить срок заключения.

Как сообщала Politeka, Дронов решился на радикальный шаг ради свободы: "следом за Зайцевой".

Также Politeka писала, что суд пошел на поводу у Зайцевой, мажорка добилась своего: детали скандального решения.