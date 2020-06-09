В Харькове водитель иномарки устроил дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали четыре человека и было повреждено несколько автомобилей

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на социальные сети. Инцидент произошел поздно вечером 8 июня на проспекте Победы, 64. В результате не менее четырех человек забрала скорая.

В водителе, который, по словам очевидцев, находился в состоянии алкогольного опьянения, узнали бывшего советника мэра Харькова Юрия Санина, которого Кернес со скандалом уволил с занимаемой должности. Также он возглавлял департамент земельных ресурсов в Харьковском горсовете.

По информации Police Control Ukraine, после столкновения нарушитель закрылся в машине, а затем его доставили в медицинское учреждение:

«На месте ДТП он отказался продуваться в «Драгер». Его привезли в больницу для сдачи анализов на состояние опьянения, но он устроил цирк, активисты его немного задули баллоном, а затем он сел в машину и просто уехал из больницы», – говорится в сообщении.

🚨Юрий Витальевич, как принято в подобных ситуациях, отказался продуваться в драгер. Его привезли в неотложку для сдачи анализов на алкоголь, но он устроил кипишь с активистами. В итоге анализы сдавать тоже отказался и уехал из больницы. Gepostet von ХС • Харьков am Montag, 8. Juni 2020

В «Харьков 1654» отмечают, что Санин бросался на активистов, в результате чего ему в лицо распылили перцовый баллончик, чтобы успокоить.

По информации правоохранителей, 61-летний водитель автомобиля Mercedes C63 AMG проигнорировал остановку и допустил столкновение с автомобилями Chevrolet Nubira и Mercedes E220, которые стояли впереди на красный сигнал светофора.

В результате ДТП пострадали 53-летний водитель, 23 и 22-летние пассажиры из автомобиля Chevrolet Nubira и 16-летняя пассажирка автомобиля Mercedes-Benz E220. Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение и после осмотра врачами отпущены.

Водитель транспортного средства Mercedes C63 AMG отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения на месте, поэтому был доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Информация зарегистрирована в Едином учета заявлений и сообщений Шевченковского отдела полиции. Все обстоятельства ДТП выясняются.

Осторожно: неномративная лексика.

Вечер синих качелей на дорогах луДшего города продолжается. Вечер синих качелей на дорогах луДшего города продолжается. На этот раз синий в сопли Роднуль на мерсе отправил 4 Роднуликов в больницу, ну и прицепом боливары подготовил к скорой продаже. Кароч этот бухой Вася - никто иной как Санин Юрий Витальевич, бывший начальник земельных ресурсов. Снимали на отмажется - инфа сотка. Gepostet von СолнцеЛикий Харьков am Montag, 8. Juni 2020

Ранее мы писали о том, что близкая к городской власти Харькова компания планируют застроить 56 гектаров Лесопарка вдоль Белгородского шоссе. По информации расследователей, окружение Кернеса получило территорию под застройку всего благодаря двум судебным решениям.

Напомним, в Харькове решили потратиться на пиар Кернеса во время карантина.

Как сообщала Politeka, харьковских чиновников наделили новыми полномочиями на период карантина.

Также Politeka писала, что харьковский предприниматель задал неудобный вопрос властям из-за закрытых рынков.