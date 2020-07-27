Борис Якович був дуже відомою людиною в Харкові

У сім'ю народного депутата з Харкова Олександра Фельдмана прийшло горе

27 липня помер батько бізнесмена. Про це Фельдман повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці.

«Тата не стало», – написав він, прикріпивши чорно-біле фото з батьком.

Під публікацією вже понад півтори сотні коментарів зі словами співчуття.

Борис Фельдман був головою ради АТ «Концерн АВЕК та К». Він лауреат всеукраїнських конкурсів з архітектури і будівництва, член Спілки архітекторів України. За натхненну працю, реалізацію низки великих інфраструктурних проектів, підтримку значущих гуманітарних програм у галузі науки, культури і мистецтва був нагороджений орденом «За заслуги» 3 ступеня.

Раніше ми писали про те, що мер міста Геннадій Кернес, який 27 липня зазначив 61-річчя, похвалився вельми оригінальним подарунком.

На своїй сторінці він опублікував картинку, на якій за кермом дорожнього катка женеться за нардепом Олександром Фельдманом, який тікає від нього. Відео створення малюнка він опублікував на своїх сторінках у соціальних мережах.

Зазначимо, що Кернес на малюнку показує свій фірмовий знак «вікторія», а також тут можна прочитати напис «Дорозі бути» і побачити прапор Харкова.

Недавно у меня был день рождения. Знакомые it-шники поздравили меня забавным роликом о строительстве дороги, которая соединит Салтовку с центром Харькова. Дороге - быть. А роликом делюсь с вами. ✌️ Gepostet von Геннадий Кернес am Freitag, 3. Juli 2020

Як відомо, будівництво дороги на Салтівку проходить через ринок Барабашово, більшу частину площі якого займають майданчики торгового центру концерну «АВЕК та К» Олександра Фельдмана. Перспектива знесення торгових точок, які знаходяться на «червоній лінії» обернулася масовими протестами підприємців, для яких мерія пообіцяла новий ринок, а також загостренням протистояння між Фельдманом і Кернесом. Проте останній в інтерв'ю запевняє, що ніякого особистого конфлікту немає.

Нагадаємо, підприємці "Барабашово" вийшли навперейми екскаваторам, протест набирає обертів.

Як повідомляла Politeka, погрози Кернеса нардепу потрапили на відео.

Також Politeka писала, що менеджери Кернеса загнали в рекордні борги комунальні підприємства.