Борис Яковлевич был очень известным человеком в Харькове

В семью народного депутата из Харькова Александра Фельдмана пришло горе

27 июля скончался отец бизнесмена. Об этом Фельдман сообщил на своей странице в Фейсбуке.

«Папы не стало», – написал он, прикрепив черно-белое фото с отцом.

Под публикацией уже более полутора сотни комментариев со словами соболезнования.

Борис Фельдман был председателем совета АО «Концерн АВЭК и К». Он лауреат всеукраинских конкурсов по архитектуре и строительству, член Союза архитекторов Украины. За вдохновенный труд, реализацию ряда крупных инфраструктурных проектов, поддержку значимих гуманитарных программ в области науки, культуры и искусства был награжден орденом «За заслуги» 3 степени.

Ранее мы писали о том, что мэр города Геннадий Кернес, который 27 июля отметил 61-летие, похвастался весьма оригинальным подарком.

На своей странице он опубликовал картинку, на которой за рулем дорожного катка гонится за убегающим от него нардепом Александром Фельдманом. Видео создания рисунка он опубликовал на своих страницах в социальных сетях.

Отметим, что Кернес изображен показывающим свой фирменный знак «виктория», а также тут можно прочитать надпись «Дороге быть» и увидеть флаг Харькова.

Недавно у меня был день рождения. Знакомые it-шники поздравили меня забавным роликом о строительстве дороги, которая соединит Салтовку с центром Харькова. Дороге - быть. А роликом делюсь с вами. ✌️ Gepostet von Геннадий Кернес am Freitag, 3. Juli 2020

Как известно, строительство дороги на Салтовку проходит через рынок Барабашово, большую часть площади которого занимают площадки торгового центра концерна «АВЭК и К» Александра Фельдмана. Перспектива сноса торговых точек, которые находятся на «красной линии» обернулась массовыми протестами предпринимателей, для которых мэрия пообещала новый рынок, а также обострившимся противостоянием между Фельдманом и Кернесом. Однако последний в интервью заверяет, что никакого личного конфликта нет.

Напомним, предприниматели "Барабашово" вышли наперерез экскаваторам, протест набирает обороты.

Как сообщала Politeka, угрозы Кернеса нардепу попали на видео.

Также Politeka писала, что менеджеры Кернеса загнали в рекордные долги коммунальные предприятия.