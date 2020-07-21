У поліції поки не підтверджують ім'я підозрюваного

Людиною, котра розстріляла відвідувачів у нічному клубі Panorama Lounge в Харкові, може бути боєць ММА

Відповідна інформація з'явилася відразу не кількох ресурсах в соціальних мережах, передає Politeka.net.

Так, телеграм-канал «ТРУХА» повідомляє, що підозрюваного звуть Артем Шокало, який є членом забороненого клубу «Оплот».

«У 2015 році в Донецьку на турнір зі змішаних єдиноборством він вийшов у футболці "Оплот ДНР», Шокало також відомий, як колишній охоронець цивільної дружини Геннадія Кернеса», – йдеться у публікації.

За інформацією каналу, два роки тому чоловікові було оголошено підозру за участь в масових заворушеннях у Харківській міськраді, що сталися 20 червня 2018 року.

9 травня 2018 року він відзначився у бійці на Меморіалі в харківському Лісопарку, де бив проукраїнських активістів, після чого, за інформацією представників «Нацкорпуса», в спортзал, де він тренується, нагрянули «гості».

«Й ось днями боєць влаштував перестрілку в Панорамі, поранивши двох чоловіків, які зараз у важкому стані... Цікаво, як довго цій соціально небезпечній особистості все буде сходити з рук?🤔», – йдеться у повідомленні.

На сторінці Police Control Ukraine у Фейсбуці є інформація про те, що 21 липня має відбутися чергове засідання у справі Шокала про напад.

У поліції інформацію про те, чи та це людина, поки не підтвердили.

«Що ще потрібно, щоб поліція, зрештою заарештувала таку соціально небезпечну особистість? Мабуть, щоб він украв танк і почав стріляти з нього по їх обласному управлінню, наприклад?», – цікавиться автор.

Про те, що поліція розшукує іменнно Шокало, повідомляє і NewsRoom з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Як відомо, стрілянина в нічному клубі трапилася 19 липня в 1:20 ночі в провулку Костюринському, 2. Невідомий відкрив вогонь, поранивши двох відвідувачів клубу. Двоє чоловіків, яким 27 і 37 років, з вогнепальними пораненнями грудної клітини були доставлені в лікарню. Вже звідти медики повідомили правоохоронцям про те, що сталося.

Вот эти типы устроили стрельбу в караоке Панорамы и свалили. Если среди них кого-то узнали, то напишите нам, мы информацию передадим в полицию. Gepostet von Харьков 1654 am Montag, 20. Juli 2020

Нагадаємо, на Харківщині чоловік відкрив вогонь по відпочивальникам, є жертви.

Як повідомляла Politeka, під Харковом копи розстріляли машину з людьми.

Також Politeka розповідала, що під Харковом сталася масова бійка зі стріляниною.