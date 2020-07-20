В Харькове разыскивают подозреваемых в стрельбе в ночном клубе Panorama Lounge

Одного из хулиганов зафиксировала камера наблюдения, и вскоре его фотография разлетелась по сети, передает Politeka.net.

Полиция просит всех, кто узнал его или женщину рядом с ним, сообщить в Основянский отдел полиции по телефонам: 705-98-15, 0632031916 или же на номер 102.

Инцидент со стрельбой произошел 19 июля в 1:20 ночи в переулке Костюринском, 2. Неизвестный открыл огонь, ранив двух посетителей клуба.

Как рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области, двое мужчин, которым 27 и 37 лет, с огнестрельными ранениями грудной клетки были доставлены в больницу. Уже оттуда медики сообщили правоохранителям о том, что случилось.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционным заболеваниям и массовым отравлением) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание в соответствии с санкциями статей предусматривает до семи лет лишения свободы.

Следственно-оперативные действия продолжаются.

Вот эти типы устроили стрельбу в караоке Панорамы и свалили. Если среди них кого-то узнали, то напишите нам, мы информацию передадим в полицию. Gepostet von Харьков 1654 am Montag, 20. Juli 2020

Ранее мы писали о том, что в Харькове фотограф погибла, упав в заброшенную шахту на заводе Шевченко. Ее зовут Галина Карацюба. Сиротой осталась несовершеннолетняя девочка.

Мы также рассказывали о том, что в Харькове на рынке мужчина бросил муляж гранаты в один из киосков. Прибывшие на место правоохранители установили, что боеприпас ненастоящий, и задержали хулигана, который признался, что был "очень обижен" сотрудником рынка.

Напомним, на Харьковщине мужчина открыл огонь по отдыхающим, есть жертвы.

Как сообщала Politeka, под Харьковом копы расстреляли машину с людьми.

Также Politeka рассказывала, что под Харьковом произошла массовая бойня со стрельбой.