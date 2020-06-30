Чем дальше расследование, тем больше вопросов

На прошлых выходных 53-летний житель Харькощины расстрелял компанию отдыхающих, в результате чего 27-летний мужчина скончался

Инцидент произошел 27 июня в селе Гусаровка Барвенковского района, передает UA: Харьков. Мужчина окрыл огонь по людям, которые отдыхали возле карьера. Один из потерпевших скончался, второго госпитализировали. 36-летнему мужчине ампутировали ногу, чтобы спасти от интоксикации, поскольку пуля задела артерию.

Стрелявшего, который на момент трагедии был пьян, сразу же задержали. Следующие два месяца он проведет в СИЗО.

В суде подозреваемый пояснил свои действия страхом. По словам пресс-секретаря прокуратуры Харьковщины Дмитрия Чубенко, мужчина якобы подошел к отдыхающим с просьбой отвезти его в поселок, на что получил отказ. После этого сделал замечание отдыхающим из-за мусора. По его словам, на него начали надвигаться несколько человек и, испугавшись этого, он начал хаотично стрелять

Что касается пистолета Макарова, который изъяли у мужчины, то, как заверяет задержанный, оружие ему дал знакомый.

Следователи открыли уголовные производства по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство), ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы или пожизнен-ное заключение.

Ранее мы писали о том, что харьковский юрист и бизнесмен Владислав Безрук, известный еще как «Мамонт», похвастался роскошным отдыхом в Одессе. Этот человек два года назад пережил покушение на свою жизнь, когда его чуть не убили на выходе из спортклуба.

Напомним, под Харьковом копы расстреляли машину с людьми.

Как сообщала Politeka, покупка ротвейлера обернулась трагедией для семьи на Харьковщине.

Также Politeka рассказывала, что под Харьковом произошла массовая бойня со стрельбой.