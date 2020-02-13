У каждой из потерпевших сторон своя версия того, что случилось

Настоящий триллер с полицейскими, погоней и стрельбой разыгрался в Харькове в ночь на 13 февраля

Новость о том, что полицейские открыли огонь по автомобилю и ранили человека, с утра облетела все харьковские группы в соцсетях, передает Politeka.

По информации потерпевших, в тот вечер они были в поле и тестировали автомобиль.

«Патрульные подумали, что за рулем пьяные, и открыли огонь. Нас было четверо в машине, водитель был трезвый, ранили сидящего сзади, он сейчас в реанимации, мы на территории 25 больницы», – рассказал очевидец.

У полицейских – своя версия, которую они изложили на странице Police Control Ukraine.

Согласно опубликованным данным, 13 февраля ночью экипаж патрульных получил сообщение о том, что на улице Зубарева, 47/49 трое мужчин распивают алкогольные напитки и намерены ехать на автомобиле Subaru Forester.

Выехав по указанному адресу они действительно увидели троих мужчин, которые выпивали. Правоохранители предупредили их, чтобы те не садились за руль, а в ответ услышали оскорбления.

Отъехав чуть подальше, экипаж полиции стал ждать, когда пьяные мужчины сядут за руль, чтобы остановить их и предотвратить нарушение. Однако нетрезвый водитель Subaru Forester не отреагировал на требование копов остановится и начал убегать на авто. В свою очередь полицейские на Skoda Rapid погнались за ними.

В конце концов внедорожник заехал на поля возле села Хроли под Харьковом.

«Далее пьяные мужчины легко передвигались, поскольку были на указанном автомобиле, который легко преодолевает снежные препятствия в поле. Несколько раз они останавливались, выходили из машины, оскорбляли патрульных, и когда те тоже выходили, водитель Subaru и его друзья быстро садились снова за руль и бежали через поля», – говорится в сообщении.

Во время погони авто копов застряло в поле, и в это время водитель Subaru, разогнался и задним крылом своей машины сбил патрульного полицейского - командира роты, а затем рвонул вперед.

Тогда патрульный трижды выстрелил в авто нарушителей, однако внедорожник уехал.

Вскоре выяснилось, что в результате стрельбы был ранен пассажир, которого водитель авто доставил в больницу. Врачи диагностировали у него два огнестрельных ранения в области правой лопатки и поясницы. Мужчину прооперировали. Его состояние врачи оценивают как тяжелое.

Травмированный нарушителем командир роты загремел в больницу с ушибом бедра.

В полиции отметили, что вскоре в больницу явился четвертый мужчина и начал утверждать, что это он был за рулем Subaru. В отличие от своих друзей он был трезв.

В ГУ НП в Харьковской области произошедшее пока никак не прокомментировали.

Напомним, копы устроили эпичную погоню за троллейбусом.

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