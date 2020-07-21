Человеком, расстрелявшим посетителей в ночном клубе Panorama Lounge в харкьове, может быть боец ММА
Соответствующая информация появилась сразу не нескольких ресурсах в социальных сетях, передает Politeka.net.
Так, телеграмм-канал «ТРУХА» сообщает, что подозреваемого зовут Артем Шокало, который является членом запрещённого клуба «Оплот».
«В 2015 году в Донецке на турнир по смешанным единоборством он вышел в футболке "Оплот ДНР», Шокало также известен, как бывший охранник гражданской жены Геннадия Кернеса», – говорится в публикации.
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По информации канала, два года назад мужчине было объявлено подозрение за участие в массовых беспорядках в Харьковской горсовете, произошедших 20 июня 2018 года.
9 мая 2018 года он отметился в драке на Мемориале в харьковском Лесопарке, где бил проукраинских активистов, после чего, по информации представителей «Нацкорпуса», в спортзал, где он тренируется, нагрянули «гости».
«И вот на днях боец устроил перестрелку в Панораме, ранив двоих мужчин, которые сейчас в тяжелом состоянии... Интересно, как долго этой социально опасной личности все будет сходить с рук?🤔», – говорится в сообщении.
На странице Police Control Ukraine в Фейсбуке есть информация о том, что 21 июля должно состояться очередное заседание по делу Шокало о нападении.
В полиции информацию о том, тот ли это человек, пока не подтвердили.
«Что еще нужно, чтобы полиция, в конце концов арестовала такую социально опасную личность? Видимо, чтобы он украл танк и начал стрелять из него по их областному управлению, например?», – интересуется автор.
О том, что полиция разыскивает именнно Шокало, сообщает и NewsRoom со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Как известно, стрельба в ночном клубе произошла 19 июля в 1:20 ночи в переулке Костюринском, 2. Неизвестный открыл огонь, ранив двух посетителей клуба. Двое мужчин, которым 27 и 37 лет, с огнестрельными ранениями грудной клетки были доставлены в больницу. Уже оттуда медики сообщили правоохранителям о том, что случилось.
Напомним, на Харьковщине мужчина открыл огонь по отдыхающим, есть жертвы.
Как сообщала Politeka, под Харьковом копы расстреляли машину с людьми.
Также Politeka рассказывала, что под Харьковом произошла массовая бойня со стрельбой.