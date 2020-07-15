Що коїться в старих будинках, страшно навіть уявити

Зливи, що накрили Харків, у прямому сенсі підняли на поверхню масу проблем, на які влада і жителі міста закривали очі

Так, крім тротуарної плитки, що попливла, розмитих мостів і асфальту, що провалився, харків'яни показали ще один наслідок кількагодинного дощу.

У групі «Типове ХТЗ» публікували кадри, в новобудові по вулиці Зубарєва, 34а. На даху нещодавно зданого в експлуатацію будинку – справжній басейн, причому створений не забудовником, а природою. Через те, що будівельники не довели до розуму ливнівку, вода зібралася в одному місці.

Також автор продемонстрував якість гідроізоляції даху і штукатурки. Виступаюча армуюча сітка краще всяких слів говорить про те, як сумлінно попрацювали будівельники.

«Задайте питання забудовнику!», «Рукожопи будують зараз. Біля новобудов річки непрохідні. А на дахах басейни, як я побачив)», «Круто!!! басейн на даху, а ви ще й скаржитеся 😂😂😂», «Йошкін кіт!», – реагують на побачене користувачі.

Раніше ми розповідали про те, що в мережі показали наслідки потопу на ринку Барабашово. Як відомо, під час зливи там затопило магазини, в результаті чого чимало товару було зіпсовано. Щоб врятувати те, що вціліло, господарі торгових точок розклали сушити вміст контейнерів прямо між рядами.

Предприниматели на Барабашово приходят в себя после потопа. Весь товар испорчен, сырой. Его пытаются высушить. Один ливень оставил людей без прибыли на пару месяцев. Gepostet von Харьков 1654 am Mittwoch, 15. Juli 2020

Ми також писали про те, що під час проливного дощу на проспекті Гагаріна, нещодавно капітально відремонтованому, утворилося величезне озеро. У соцмережах відразу ж заговорили про те,що при масових ремонтах і реконструкціях питання водовідведення вперто ігнорується, що і призвело до таких сумних наслідків.

Нагадаємо, в небі над Україною помітили аномальне природне явище.

Як повідомляла Politeka, погода на липень підготувала нові випробування, в Укргідрометцентрі видали прогноз.

Також Politeka писала, що жителі Харківщини побачили в небі незвичайну блискавку.