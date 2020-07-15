Ливни, накрывшие Харьков, в прямом смысле подняли на поверхность массу проблем, на которые власть и жители города закрывали глаза
Так, помимо уплывшей тротуарной плитки, размытых мостов и провалившегося асфальта, харьковчане показали еще одно последствие многочасового дождя.
В группе «Типичное ХТЗ» публиковали кадры, снятые в новострое по улице Зубарева, 34а. На крыше недавно сданного в эксплуатацию дома – настоящий бассейн, причем созданный не застройщиком, а природой. Из-за того, что строители не довели до ума ливневку, вода собралась в одном месте.
Также автор продемонстрировал качество гидроизоляции крыши и штукатурки. Выступающая армировочная сетка лучше всяких слов говорит о том, как добросовестно поработали строители.
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«Задайте вопрос застройщику!», «Рукожопы строят сейчас. Возле новостроек реки непроходимые. А на крышах бассейны, как я увидел)», «Круто!!! бассейн на крыше, а вы ещё и жалуетесь 😂😂😂», «Ёшкин кот!», – реагируют на увиденное пользователи.
Ранее мы рассказывали о том, что в сети показали последствия потопа на рынке Барабашово. Как известно, во время ливня там затопило магазины, в результате чего немало товара было испорчено. Чтобы спасти то, что уцелело, хозяева торговых точек разложили сушить содержимое контейнеров прямо между рядами.
Мы также писали о том, что во время проливного дождя на проспекте Гагарина, недавно капитально отремонтированном, образовалось огромное озеро. В соцсетях сразу же заговорили о том,что при массовых ремонтах и реконструкциях вопрос водоотведения упорно игнорируется, что и привело к таким печальным последствиям.
Напомним, в небе над Украиной заметили аномальное природное явление.
Как сообщала Politeka, погода на июль подготовила новые испытания, в Укргидрометцентре выдали прогноз.
Также Politeka писала, что жители Харьковщины увидели в небе необычную молнию.