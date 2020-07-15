Что творится в старых домах, страшно даже представить

Ливни, накрывшие Харьков, в прямом смысле подняли на поверхность массу проблем, на которые власть и жители города закрывали глаза

Так, помимо уплывшей тротуарной плитки, размытых мостов и провалившегося асфальта, харьковчане показали еще одно последствие многочасового дождя.

В группе «Типичное ХТЗ» публиковали кадры, снятые в новострое по улице Зубарева, 34а. На крыше недавно сданного в эксплуатацию дома – настоящий бассейн, причем созданный не застройщиком, а природой. Из-за того, что строители не довели до ума ливневку, вода собралась в одном месте.

Также автор продемонстрировал качество гидроизоляции крыши и штукатурки. Выступающая армировочная сетка лучше всяких слов говорит о том, как добросовестно поработали строители.

«Задайте вопрос застройщику!», «Рукожопы строят сейчас. Возле новостроек реки непроходимые. А на крышах бассейны, как я увидел)», «Круто!!! бассейн на крыше, а вы ещё и жалуетесь 😂😂😂», «Ёшкин кот!», – реагируют на увиденное пользователи.

Ранее мы рассказывали о том, что в сети показали последствия потопа на рынке Барабашово. Как известно, во время ливня там затопило магазины, в результате чего немало товара было испорчено. Чтобы спасти то, что уцелело, хозяева торговых точек разложили сушить содержимое контейнеров прямо между рядами.

Предприниматели на Барабашово приходят в себя после потопа. Весь товар испорчен, сырой. Его пытаются высушить. Один ливень оставил людей без прибыли на пару месяцев. Gepostet von Харьков 1654 am Mittwoch, 15. Juli 2020

Мы также писали о том, что во время проливного дождя на проспекте Гагарина, недавно капитально отремонтированном, образовалось огромное озеро. В соцсетях сразу же заговорили о том,что при массовых ремонтах и реконструкциях вопрос водоотведения упорно игнорируется, что и привело к таким печальным последствиям.

Напомним, в небе над Украиной заметили аномальное природное явление.

Как сообщала Politeka, погода на июль подготовила новые испытания, в Укргидрометцентре выдали прогноз.

Также Politeka писала, что жители Харьковщины увидели в небе необычную молнию.