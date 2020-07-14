Ливень, накрывший Харьков прошлым вечером, превратил улицы города в реки и озера

Об этом сообщает Politeka.net cо ссылкой на социальные сети.

Харьковчане не устают публиковать фото и видео последствий ливня, который, кстати, продолжился и утром.

Стихия не пожалела не только спальные районы города: в водное полотно превратились и центральные улицы Харькова с недавно отремонтированными дорогами и тротуарами.

Так, проспект Гагарина был практически парализован из-за того, что уровень воды поднялся до критической отметки. Водители на полном серьезе опасались за свои автомобили и стояли в пробках.

А тем временем технология изготовления ливнёвок в СолнцеЛиком утеряна навсегда. А тем временем технология изготовления ливнёвок в СолнцеЛиком утеряна навсегда. На Гагарина доверяют мокрым делам, моргают аварийкой самые доверчивые. Машины неспешно погружаются нах&й в водную пучину Гагаринского моря и неизвестность с большой вероятностью остаться без колёс. Снимал на полное погружение. Мы в Телеграм https://t.me/joinchat/AAAAAEl6qvMJMXzU-AMz4g Gepostet von СолнцеЛикий Харьков am Montag, 13. Juli 2020

На Клочковской, как видно на записи, машины тоже «плавали», а люди бродили в воде, уровень которой также далек от минимального.

На Клочковской пошли вплавь 🚣‍♂️ Gepostet von ХС • Харьков am Montag, 13. Juli 2020

На Героев Сталинграда троллейбусы плавали:

Кароч шо там по погоде - да всё хорошо, на Героев Сталинграда морская пробка, троллейбус чуть нах&й не уплыл. Кароч шо там по погоде - да всё хорошо, на Героев Сталинграда морская пробка, троллейбус чуть нах&й не уплыл. Снимали на бумажный кораблик. Мы в Телеграм https://t.me/joinchat/AAAAAEl6qvMJMXzU-AMz4g Gepostet von СолнцеЛикий Харьков am Montag, 13. Juli 2020

На рынке Барабашов хозяева контейнеров также стали заложниками стихии: их магазины затопило. Но, несмотря на проблемы, работники устроили себе развлечения на воде.

А тем временем на Барабашово. Все магазины затоплены, товар испорчен, но предприниматели не теряют оптимизма. Держитесь 💪🏼 Gepostet von Харьков 1654 am Montag, 13. Juli 2020

Утром, 14 июля, из-за проливного дождя часть улицы Академика Павлова также оказалась под водой.

В сетях также предупреждают, что на Шевченко – огромная пробка, которая начинается от Жилярди.

file 💦Тем временем Студенческая ушла под воду. Старайтесь подъезжать это участок ул.Академика Павлова Gepostet von ХС • Харьков am Montag, 13. Juli 2020

А вот что творится на Московском проспекте:

Доброе утро бл&ть. На московском троллейбусы можно не ждать, все стоят на армейской. Доброе утро бл&ть. На московском троллейбусы можно не ждать, все стоят на армейской. Снимал на мокрые трусы. Gepostet von СолнцеЛикий Харьков am Montag, 13. Juli 2020

Харьковчан предупреждают о проблемах с общественным транспортом и поездками в центр. Не едут трамваи 5 и 8 в сторону Одесской и троллейбусы в сторону Гагарина (перекрёсток возле Взлетающего дракона.

В комментариях харьковчане все же нашли ресурсы для шуток:

«На благо города и всех харьковчан (с) плавайте на здоровье!», «Все хотели уехать на море, но море приехало к ним 😉», «Нужно срочно перестелить асфальт!», «Та то вы на южном вокзале не были: в 23:30 там трамваи почти плавали», «Так при чем тут мэр?! Коммунальщики охренели и делают дороги не по стандартам: то люки закатают, то водостоки! Вы водостоки на новых дорогах видели?», «Так главное же что асфальт меняют по два раза в год, а остальное мелочи 😂😂😂».

По прогнозам синоптиков, дождливая погода сохранится сегодня и завтра. А с четверга осадки должны пойти на спад.

Напомним, погода на июль подготовила новые испытания, в Укргидрометцентре выдали прогноз.

Как сообщала Politeka, жители Харьковщины увидели в небе необычную молнию.

Также Politeka писала, что коммунальщики устроили погром в Харькове.