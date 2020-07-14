Ливень, накрывший Харьков прошлым вечером, превратил улицы города в реки и озера
Об этом сообщает Politeka.net cо ссылкой на социальные сети.
Харьковчане не устают публиковать фото и видео последствий ливня, который, кстати, продолжился и утром.
Стихия не пожалела не только спальные районы города: в водное полотно превратились и центральные улицы Харькова с недавно отремонтированными дорогами и тротуарами.
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Так, проспект Гагарина был практически парализован из-за того, что уровень воды поднялся до критической отметки. Водители на полном серьезе опасались за свои автомобили и стояли в пробках.
На Клочковской, как видно на записи, машины тоже «плавали», а люди бродили в воде, уровень которой также далек от минимального.
На Героев Сталинграда троллейбусы плавали:
На рынке Барабашов хозяева контейнеров также стали заложниками стихии: их магазины затопило. Но, несмотря на проблемы, работники устроили себе развлечения на воде.
Утром, 14 июля, из-за проливного дождя часть улицы Академика Павлова также оказалась под водой.
В сетях также предупреждают, что на Шевченко – огромная пробка, которая начинается от Жилярди.
А вот что творится на Московском проспекте:
Харьковчан предупреждают о проблемах с общественным транспортом и поездками в центр. Не едут трамваи 5 и 8 в сторону Одесской и троллейбусы в сторону Гагарина (перекрёсток возле Взлетающего дракона.
В комментариях харьковчане все же нашли ресурсы для шуток:
«На благо города и всех харьковчан (с) плавайте на здоровье!», «Все хотели уехать на море, но море приехало к ним 😉», «Нужно срочно перестелить асфальт!», «Та то вы на южном вокзале не были: в 23:30 там трамваи почти плавали», «Так при чем тут мэр?! Коммунальщики охренели и делают дороги не по стандартам: то люки закатают, то водостоки! Вы водостоки на новых дорогах видели?», «Так главное же что асфальт меняют по два раза в год, а остальное мелочи 😂😂😂».
По прогнозам синоптиков, дождливая погода сохранится сегодня и завтра. А с четверга осадки должны пойти на спад.
Напомним, погода на июль подготовила новые испытания, в Укргидрометцентре выдали прогноз.
Как сообщала Politeka, жители Харьковщины увидели в небе необычную молнию.
Также Politeka писала, что коммунальщики устроили погром в Харькове.