Гроза, которая разбушевалась на Харьковщине на прошлой неделе, явила синоптикам очень необычный «танец молнии»
Небо, разрываемое на части яркими вспышками, зафиксировали на камеру, и запись получилась настолько красивой, что ею на своей странице в Фейсбуке поделились даже синоптики.
Замедленная съемка удара молнии, сделанная в поселке Слобожанское одним из местных жителей, вызвала настоящий восторг. Как видно на кадрах, небо буквально пронизывают молнии, рисуя замысловатые узоры.
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Ранее мы писали о том, что в первые дни лета Харьков оказался в плену мощных ливней. Последствия разгула стихии очевидцы показали в соцсетях.
Так, на рынке Барабашово автомобили буквально плавали в воде, поскольку местами высота луж достигала нескольких десятков сантиметров.
Учитывая плачевное состояние крыш и подъездов во многих домах города, неудивительно, что первый же сильный дождь превращается для жильцов в настоящее испытание.
Так, на улице Луи Пастера, 318 из-за дырявой крыши вода течет прямо по проводке, и люди реально боятся замыкания и пожара, демонстрируя на видео масштабы проблемы.
По словам заведующей сектором метеопрогнозов Харьковского гидрометцентра Евгения Ляшенко, в мае выпала трехмесячная норма осадков, причем самыми дождливыми были последние четыре дня. Лето также началось с обильных ливней и холода.
Напомним, улицы Харькова ушли под воду после мощного ливня.
Как сообщала Politeka, в Харькове водитель попал в ловушку коммунальщиков вместе с авто.
Также Politeka писала, что коммунальщики устроили погром в Харькове.