Не каждый день бывает такое

Гроза, которая разбушевалась на Харьковщине на прошлой неделе, явила синоптикам очень необычный «танец молнии»

Небо, разрываемое на части яркими вспышками, зафиксировали на камеру, и запись получилась настолько красивой, что ею на своей странице в Фейсбуке поделились даже синоптики.

Замедленная съемка удара молнии, сделанная в поселке Слобожанское одним из местных жителей, вызвала настоящий восторг. Как видно на кадрах, небо буквально пронизывают молнии, рисуя замысловатые узоры.

Блискавка у Слобожанському, 14 червня 2020 р ⛈ Уповільнена зйомка удару блискавки вчора, 14 червня у Слобожанському. Автор відео - distan_dan (instagram) Gepostet von Харківський регіональний центр з гідрометеорології am Montag, 15. Juni 2020

Ранее мы писали о том, что в первые дни лета Харьков оказался в плену мощных ливней. Последствия разгула стихии очевидцы показали в соцсетях.

Так, на рынке Барабашово автомобили буквально плавали в воде, поскольку местами высота луж достигала нескольких десятков сантиметров.

Походу Барик таки ̶п̶о̶ш̶ё̶л̶ ̶п̶о̶ ̶п̶и̶з̶д̶е̶ пошёл под воду🌊 К слову, у жигулятора гидроудар, назревает пробка. На хозряды в ближайшее время не стоит ехать Gepostet von ХС • Харьков am Montag, 1. Juni 2020

Учитывая плачевное состояние крыш и подъездов во многих домах города, неудивительно, что первый же сильный дождь превращается для жильцов в настоящее испытание.

Так, на улице Луи Пастера, 318 из-за дырявой крыши вода течет прямо по проводке, и люди реально боятся замыкания и пожара, демонстрируя на видео масштабы проблемы.

❗️Зато у нас скверы и фонтаны новые! И дома в Испании «Здраствуйте! Опубликуйте пожалуйста, проблема по адресу: ул.Луи Пастера, д.318- течёт крыша последних этажей прямо по проводке!!!!» #нампишут Доверяем дальше🙏🏻 Gepostet von Брутальный Харьков am Samstag, 30. Mai 2020

По словам заведующей сектором метеопрогнозов Харьковского гидрометцентра Евгения Ляшенко, в мае выпала трехмесячная норма осадков, причем самыми дождливыми были последние четыре дня. Лето также началось с обильных ливней и холода.

Напомним, улицы Харькова ушли под воду после мощного ливня.

Как сообщала Politeka, в Харькове водитель попал в ловушку коммунальщиков вместе с авто.

Также Politeka писала, что коммунальщики устроили погром в Харькове.