у центральному парку Харкові з'являться чотири дорогих садових дивана у формі книг

Вартість кожного з них складе 49 775 тисяч гривень, передає KHARKIV Today з посиланням на тендер, який з'явився на сайті державних закупівель ProZorro.

Як вказується в документації, кожен диван «Розгорнута книга» буде виготовлений з фіброволкна й армованого бетону і покритий силіконовою фарбою. Сидіння буде зроблено з термопластика й пофарбоване акриловою емаллю.

Всього за чотири таких об'єкта Центральний парк культури і відпочинку імені Горького планує заплатити 199 100 гривень.

У документації також зазначено, що адміністрація парку просить гарантійний термін на дивани не менше 12 місяців, а поставити товар фірма-підрядник повинна до кінця серпня цього року.

Зазначимо, що це – не єдина коштовна покупка парку на «книжкову» тематику. За інформацією Харківського антикорупційного центру, парк Горького придбає книжкову шафу «Буккросинг» за сім тисяч доларів, або 190 тисяч гривень.

За інформацією розслідувачів, книжкова шафа висотою 2,4 метри, довжиною 2,6 метра і глибиною 45 сантиметрів буде представляти собою зварену металеву конструкцію зі скляними дверима, світлодіодним підсвічуванням і символом — білкою.

Її повинні поставити до 1 вересня цього року з гарантією не менше року.

Наголошується, що на Полтавщині за 100 тисяч замовили облаштування альтанки з доступною WI-FI зони та буккросинг, а відділ освіти, молоді та спорту Васильківської РДА Дніпропетровської області у грудні 2019 замовив два буккросинги: один за 7,9 тис. грн., другий - за 5,7 тис.

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