Невідомі злодії практично «розпорошили» Nissan Rogue, залишивши від нього буквально один остов

Відповідне відео опублікували в телеграм-каналі Х**вий Харків.

«На СТО по вулиці Метробудівників 21 цієї ночі повністю обнесли ніссан рог 2018 року, зняли 3 двері, задні двері і передню панель, працювали оперативно і злагоджено, швидше за все групою. Будьте обережні, залишаючи свої машини без нагляду», – йдеться у підписі до запису.

Судячи з кадрів, машину «роздягали» зі знанням справи і знімали ті елементи, які найчастіше використовуються для рихтування привезли з США битих авто для подальшого ремонту та продажу в Україні. Ба більше, Nissan Rogue є одним з найбільш популярних автомобілів цієї категорії.

Раніше ми розповідали про те, що в січні в Харкові ще один власник Nissan Rogue поніс величезні збитки. Фотографія автомобіля, у якого злодії вночі зняли всі двері, облетіла харківські паблики в соцмережах. Як видно на знімку, злодії діяли професійно і зняли потрібне хірургічно чисто.

На місце події викликали правоохоронців, які прийняли заяву від власника авто і зараз встановлюють причетних до злочину.

Вже незабаром на одному з сайтів з'явилося ось таке оголошення.

Нагадаємо, власників дорогих авто змусили нервувати.

Як повідомляла Politeka, користувачів мережі вразив цинічний злодій на харківській автомийці.

Також Politeka писала, що на Харківщині влаштували самосуд над квартирними злодіями.