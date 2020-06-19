Неизвестные воры практически «распотрошили» Nissan Rogue, оставив от него буквально один остов

Соответствующее видео опубликовали в телеграм-канале Х**вый Харьков.

«На СТО по улице Метростроителей 21 этой ночью полностью обнесли ниссан рог 2018 года, сняли 3 двери, заднюю дверь и переднюю панель, работали оперативно и слажено, скорее всего группой. Будьте осторожны, оставляя свои машины без присмотра», – говорится в подписи к записи.

Судя по кадрам, машину «раздевали» со знанием дела и снимали те элементы, которые чаще всего используются для рихтовки пригнанных из США битых авто для дальнейшего ремонта и продажи в Украине. Более того, Nissan Rogue является одним из самых популярных автомобилей из этой категории.

Ранее мы рассказывали о том, что в январе в Харькове еще один владелец Nissan Rogue понес огромные убытки. Фотография автомобиля, у которого воры ночью сняли все двери, облетела харьковские паблики в соцсетях. Как видно на снимке, воры действовали профессионально и сняли нужное хирургически чисто.

На место происшествия вызвали правоохранителей, которые приняли заявление от владельца авто и сейчас устанавливают причастных к преступлению.

Уже вскоре на одном из сайтов появилось вот такое объявление.

Напомним, владельцев дорогих авто заставили нервничать.

Как сообщала Politeka, пользователей сети поразил циничный вор на харьковской автомойке.

Также Politeka писала, что на Харьковщине устроили самосуд над квартирными ворами.