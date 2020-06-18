У Харкові небайдужий водій врятував маленьку дитину від дуже сумної долі
Кадри героїчного вчинку опублікували в групі ХС • Харків.
На записі видно, як на одній з вулиць Харкова з досить інтенсивним рухом з-за керма припаркованого мікроавтобуса раптово вискакує чоловік і прожогом мчить уперед.
Вже через пару секунд стають зрозумілими мотиви такого поспіху: коляска, що викотилася на дорогу, у якій була дитина.
Чоловік біжить їй напереріз і потім прибирає з проїжджої частини.
Наголошується, що все сталося на вулиці Гвардійців-Широнінців в районі «Океану».
«Дай бог йому здоров'я, молодець», «Дай бог йому все в цьому житті!!!! Чолов'яга!!!!!!», «Кращий...Дай Бог усього», «Ангел», – пишуть у коментарях.
Зазначимо, що за останні кілька днів це другий приклад такої небайдужості. Нещодавно на Клочківській під час руху водієві авто стало погано, і машину понесло. Це помітив інший водій, який кинувся до авто і зумів його зупинити, не допустивши зіткнення.
Раніше ми розповідали про те, що в Харкові батько залишив маленьку дитину в машині, забувши ключі, і потрапив у неприємності.
Про інцидент розповіли в соцмережах:
««Батько залишив дитину в машині разом з ключами всередині і відійшов у справах, коли повернувся назад, малечаятко закрилася в машині ну і просиділа там близько години, поки приїхали пожежники і звільнили її, так би мовити», – пише автор публікації. Він уточнив, що рятувальники розбили вікно автомобіля, щоб дістатися до крихти.
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