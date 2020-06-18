У Харкові небайдужий водій врятував маленьку дитину від дуже сумної долі

Кадри героїчного вчинку опублікували в групі ХС • Харків.

На записі видно, як на одній з вулиць Харкова з досить інтенсивним рухом з-за керма припаркованого мікроавтобуса раптово вискакує чоловік і прожогом мчить уперед.

Вже через пару секунд стають зрозумілими мотиви такого поспіху: коляска, що викотилася на дорогу, у якій була дитина.

Чоловік біжить їй напереріз і потім прибирає з проїжджої частини.

Наголошується, що все сталося на вулиці Гвардійців-Широнінців в районі «Океану».

file Еще один геройский поступок на дорогах Харькова 🦸‍♂️ ⠀ Мужчина в припаркованной машине увидел, как коляска с ребенком выкатилась в сторону проезжей части, выбежал из своего авто и остановил ее 👏 ⠀ 📍 ул. Гвардейцев-Широнинцев, район «Океана» Gepostet von ХС • Харьков am Donnerstag, 18. Juni 2020

«Дай бог йому здоров'я, молодець», «Дай бог йому все в цьому житті!!!! Чолов'яга!!!!!!», «Кращий...Дай Бог усього», «Ангел», – пишуть у коментарях.

Зазначимо, що за останні кілька днів це другий приклад такої небайдужості. Нещодавно на Клочківській під час руху водієві авто стало погано, і машину понесло. Це помітив інший водій, який кинувся до авто і зумів його зупинити, не допустивши зіткнення.

Не все герои носят плащи 🦸‍♂️ Сегодня на Клочковской водителю Жигулей стало плохо за рулем и он потерял сознание прямо во время движения. Водитель ехавшего рядом авто увидел эту ситуацию, вышел из своей машины, догнал Жигули и остановил. На место сразу вызвали скорую, с мужчиной все хорошо. Побольше бы таких водителей 👏 Gepostet von ХС • Харьков am Dienstag, 16. Juni 2020

Раніше ми розповідали про те, що в Харкові батько залишив маленьку дитину в машині, забувши ключі, і потрапив у неприємності.

Про інцидент розповіли в соцмережах:

««Батько залишив дитину в машині разом з ключами всередині і відійшов у справах, коли повернувся назад, малечаятко закрилася в машині ну і просиділа там близько години, поки приїхали пожежники і звільнили її, так би мовити», – пише автор публікації. Він уточнив, що рятувальники розбили вікно автомобіля, щоб дістатися до крихти.

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