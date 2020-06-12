Не встигли харків'яни порадіти відкриттю реконструйованого Молодіжного парку, як почали спливати вельми цікаві деталі

Які саме, розповіли на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук розслідувачі Харківського антикорупційного центру.

Капітальний ремонт парку обійшовся місту в 148,5 мільйонів гривень, що еквівалентно п'яти з половиною мільйонам доларів.

«З цих 148,5 млн. грн 35 млн. грн – створення Урбан-парку та відновлення елементів благоустрою території поряд з цим парком. 113,5 млн. грн. - капітальний ремонт самого Молодіжного парку. Загальна площа, на якій проводили капремонт самого парку, склала 1,5 тисячі квадратних метрів», – йдеться у інформації ХАЦ.

Виходячи з витрачених коштів, вартість капітального ремонту квадратного метра парку, якщо не рахувати Урбан-парк, склала 75 600 гривень.

Сегодня после реконструкции открылся Молодежный парк на улице Пушкинской 🌳 Gepostet von ХС • Харьков am Mittwoch, 10. Juni 2020

Особливу увагу привертають до себе вартість деяких елементів, які тепер є в парку. Так, кожна лавочка довжиною три метри, яких тут 26, була куплена за 28 800 гривень.

Лава на метр коротше обійшлася в 19 200 гривень. Всього таких тут 70.

А ось в інтернеті схожі лавочки довжиною два-три метри можна взяти за 13-17 тисяч.

Крім того, в парку встановили урни, вартість кожної з яких – чотири тисячі гривень: 2,5 тис. коштує сама урна, 750 грн. - кришка для урни і ще близько 750 грн. - кільце для урни.

«А от у кошторисі капітального ремонту Молодіжного парку йдеться лише про 99 урн «Париж». Вартість кожної з кошторисом - 1800 грн. Урн «Париж» в Молодіжному парку після капремонту немає, а в кошторисі вони залишилися. Ось так буває в Харкові)», – підсумували розслідувачі.

Нагадаємо, ноу-хау Кернеса поставило харків'ян під загрозу.

Як повідомляла Politeka, у Кернеса на ремонт лікарень витратили менше, ніж на фонтани з мавпами.

Також Politeka писала, що у Харкові спустять мільйони на ремонт лавочок Кернеса.