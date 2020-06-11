У Харкові з кранів у квартирах потекла вода з піском

Про ситуацію, з якою зіткнулися мешканці будинку по вулиці Дарвіна, 7, розповіли в телеграм-каналі Kharkiv Journal.

За словами автора, вже тиждень з крана тече вода з піском. Вона засмічує колонки, у зв'язку з чим у квартирах немає гарячої води. Але цим проблеми мешканців будинку не обмежуються.

«Періодично вода з піском "забиває" труби і в квартирі, або слабкий напір, або вода взагалі не надходить. У деяких квартирах води немає вже цілий тиждень! Пральна машинка забита водою з піском, не працює! Кілька разів викликали майстра, чистили крани, колонку. В них пісок і каміння!», – йдеться у повідомленні.

Тут же – фотографії забитих фільтрів і результати використання води з піском.

Комунальники ж в свою чергу вже тиждень розводять руками, пояснюючи, що ремонтні роботи ведуться.

Раніше ми писали про те, що вода темно-коричневого кольору налякала мешканців будинку на проспекті Гагаріна в Харкові. Відео рідини, яка потекла з кранів городян, опублікували в соцмережах. Назвати водою те, що ллється у ванну, язик не повертається.

За словами автора публікації, через таку воду вийшов з ладу дорогий змішувач. Абонент передав привіт водоканалу.

Як правило, подібні явища в квартирах городян – не рідкість, і найчастіше це відбувається після тривалого відключення води у зв'язку з аваріями або ремонтами магістралей.

Нагадаємо, комунальники Харкова відзначилися паранормальними здібностями.

Як повідомляла Politeka, «збиткові» комунальники Кернеса оскандалилися дорогою покупкою.

Також Politeka писала, що менеджери Кернеса загнали в рекордні борги комунальні підприємства.