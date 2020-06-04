У саду Шевченка навколо бетонного озера посеред парку вирішили посадити дерева

Для цього на сходинки біля водойми встановлюють спеціальні вазони, в яких потім планують посадити рослини. Однак нові конструкції ціною від 50 до 100 тисяч гривень кожна можуть нести серйозну небезпеку для відпочиваючих, передає Politeka.net з посиланням на Харківський антикорупційний центр.

Більш того, ці вазони абсолютно не підходять для дерев, впевнені в ХАЦ.

«Будь-якому дереву потрібно приблизно від 12 до 14 кубометрів землі. У нових бетонних діжках поміститься в десять разів менше необхідного», – йдеться у публікації.

Керівник антикорупційного центру Дмитро Булах впевнений, що в цих вазонах все, що більше за квіти чи маленький кущ, засохне.

«У кожній із шести діжок навіть не розібрали гранітні сходи. Опалубку для бетону встановили прямо на голий граніт. Проблема дренажу і поливу діжок поки ніяк не турбує наших озеленювачів, тому що вони про неї ще не міркували у своїй проектній діяльності. Варто зовсім трохи почекати, коли вони висадять хоч щось привезене з розплідника в ці бетонні діжки, і почнуть поливати це вручну з садового шланга», - вважає депутат облради.

Оскільки вазони ніяк не будуть закріплені на бетонних сходах, питання безпеки стає не менш ключовим за питання ефективності.

«Уявімо, що бетонна діжка з кубометрами грунту і деревом (поки воно ще не засохло) може важити десь до двох тонн. Це приблизно, як якийсь великий джип, наприклад. Наскільки важко буде перекинути всю цю ніяк закріплену вагу зі сходів униз? А якщо на краю діжки хто сяде чи навіть стане і потягне за стовбур дерева, як важіль? Поки ми не знаємо відповідей на ці запитання, на сходах під діжками на всяк випадок краще не сідати», - вважає Булах.

Розслідувачі також з іронією відзначили той факт, що тільки через рік після реконструкції влада міста подумала про відсутність дерев у центрі парку після того, як самі ж їх знищили.

«Тобто спочатку витратили мільйони на вирубку дерев, а тепер ще на їх висадку в бетон», - із сарказмом відзначають автори.

У коментарях харків'яни прогнозують черговий розпил бюджетних коштів на цих вазонах.

«Земля разом з корінням будь-якої посадженої в бетонну діжку рослини промерзне в першу ж зиму», «Фонтани вже років десять все переробляють. Це владний бізнес», «Біля регіонального центру висаджують так дерева. Всі вони пропадають у цих вазонах. Дуже вигідна схема. Щоразу на нові дерева і ялинки можна списувати гроші», – пишуть під публікацією.

Нагадаємо, харків'янка серед білого дня запасалася квітами в парку Шевченка.

Як повідомляла Politeka, у Кернеса на ремонт лікарень витратили менше, ніж на фонтани з мавпами.

Також Politeka писала, що у Харкові спустять мільйони на ремонт лавочок Кернеса.