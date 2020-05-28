На Харківщині поліція розшукує зниклого хлопця 2003 року народження

За інформацією співробітників Лозівського відділення поліції ГУ Нацполіції у Харківській області, Данило Єрохін пішов з дому напередодні, і до теперішнього часу про те, де він перебуває, нічого невідомо.

Прикмети зниклого: на вигляд 17-18 років, зріст 170-180 сантиметрів, світло-русяве волосся, спортивної статури.

Був одягнений у темні спортивні штани, червоно-чорну кофту й чорні кросівки в сітку.

Всіх, кому щось відомо про місцезнаходження хлопця, просять повідомити за телефонами 102, 0959441288, 0669340346 або іншим зручним способом.

Раніше ми розповідали про те, що на Харківщині зникла 16-річна дівчина. Марія Серебрякова 2003 року народження близько сьомої години ранку 20 травня самовільно пішла з дому і не повернулася.

Про зникнення доньки в поліцію заявила її мати, жителька села Мала Данилівка Дергачівського району.

На щастя, дівчину знайшли цілою і неушкодженою. Вона була у свого знайомого в Дніпрі. Втікачку повернули додому, а матері загрожує адміністративна відповідальність за неналежне виконання обов'язків по вихованню дитини.

Ми також писали про те, що в Харкові спецназівець до смерті налякав дитину, прийнявши іграшковий автомат в його руках за справжню бойову зброю. Хлопчик їхав в автомобілі зі своїм батьком, коли машину підрізав інше транспортний засіб, і чоловіка ледь не силою витягли з салону прибули на підмогу патрульні.

Коли все з'ясувалося, спецназівець поспішив ретируватися з місця інциденту.

Нагадаємо, харківська поліція збилася з ніг у пошуках юної красуні.

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