У Харкові облили червоною фарбою скандальний бюст Жукова

Відповідні фотографії очевидці опублікували в соцмережах, передає Politeka.net.

Як видно на знімках, залили фарбою пам'ятник зі всіх сторін. Вже вранці там працювали комунальники, змиваючи сліди діяльності «народних месників».

Як розповіли правоохоронці, повідомлення про те, що на проспекті Петра Григоренка невідомі облили фарбою пам'ятник Жукову, надійшло в поліцію 20 травня близько 1:10 від екіпажу патрульної поліції.

На місці події копи виявили розбиту банку зі слідами фарби.

Інформація внесена до Єдиного обліку. Вирішується питання про кваліфікацію події за Кримінальним кодексом України. Проводяться заходи по встановленню всіх обставин та осіб, причетних до цієї події.

Серед користувачів новина викликала неоднозначну реакцію. Якщо одні засуджували вандалів, то інші не виключають, що таким чином увага харків'ян відволікається від підвищення тарифів і паралізованого руху на Московському проспекті, що закрили на реконструкцію до 1 вересня.

«Навіщо ламати?», «Так то гепини подільнички, щоб від тарифів на воду відвернути – поливають бовдура, а лошок недокомуниздений голодранець відразу ведеться на просту белеберду від мафіозі адольфового», «Гепа сам і облив, піар, як з інвалідним візком. Тепер знову підвищить тарифи», «прибрати цих бандер і леніних з жуковим до чортової бабусі, на звалище ідолів», «Правильно зробили», «Норм вийшло, кривавий маршал в крові. І не смійте мені розповідати про його героїчні вчинки. Я поховав ветерана сержанта. Він багато розповідав про Жуковські накази. Його накази були убивчі в страшних масштабах», «Вандалізм, «норм вийшло»? ну раз вандалізм норм для жителів нашої країни, ось ми «маємо шо маємо»», – сперечаються в коментарях.

Раніше ми розповідали, що скандальний пам'ятник маршалу Жукову в Харкові підпадає під дію закону про декомунізацію. Як відомо, його націоналісти знесли 2 червня минулого року, в той день, коли у Палаці спорту проходив перший з'їзд об'єднаної партії мерів «Довіряй ділам». Щоправда, Геннадій Кернес доклав всі умови для того, щоб його відновили.

Нагадаємо, Кернесу принесли закривавленого «Жукова»: останнє попередження.

Як повідомляла Politeka, Кернес відзначився новою скандальною заявою: «не війна, а протистояння».