В Харькове облили красной краской скандальный бюст Жукова

Соответствующие фотографии очевидцы опубликовали в соцсетях, передает Politeka.net.

Как видно на снимках, краской залили памятник со всех сторон. Уже утром там работали коммунальщики, смывая следы деятельности «народных мстителей».

Как рассказали правоохранители, сообщение о том, что на проспекте Петра Григоренко неизвестные облили краской памятник Жукову, поступило в полицию 20 мая около 1:10 от экипажа патрульной полиции.

На месте происшествия копы обнаружили разбитую банку со следами краски.

Информация внесена в Единый учета. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств и лиц, причастных к данному событию.

Среди пользователей новость вызвала неоднозначную реакцию. Если одни осуждали вандалов, то другие не исключают, что таким образом внимание харьковчан отвлекается от повышения тарифов и парализованного движения на Московском проспекте, который закрыли на реконструкцию до 1 сентября.

«Зачем ломать?», «Так то гепины подельнички, чтоб от тарифов на воду отвлечь – поливают истукана, а лошок недокомунизденный голодранец сразу ведется на простую шнягу от мафиози адольфового», «Гепа сам и облил, пиар, как с инвалидной коляской. Теперь опять тарифы повысит», «убрать этих бандер и лениных с жуковым к чёртовой бабушке, на свалку идолов», «Правильно сделали», «Норм вышло, кровавый маршал в крови. И не смейте мне рассказывать о его геройских поступках. Я похоронил ветерана сержанта. Он много рассказывал о Жуковских приказах. Его приказы были убийственны в страшных масштабах», «Вандализм, «норм вышло»? ну раз вандализм норм для жителей нашей страны, вот мы «маемо шо маемо»», – спорят в комментариях.

Ранее мы рассказывали, что cкандальный памятник маршалу Жукову в Харькове попадает под действие закона о декоммунизации. Как известно, его националисты снесли 2 июня прошлого года, в тот день, когда во Дворце спорта проходил первый съезд объединенной партии мэров «Доверяй делам». Правда, Геннадий Кернес приложил все условия для того, чтобы его восстановили.

Напомним, Кернесу принесли окровавленного «Жукова»: последнее предупреждение.

Как сообщала Politeka, Кернес отличился новым скандальным заявлением: «не война, а противостояние».