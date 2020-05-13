Городяни не вірять у справедливе покарання для копів

Двох харківських поліцейських, які намагалися приховати тяжкий злочин, відсторонили від посад

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на інформацію обласної прокуратури Харківщини.

Як повідомили у відомстві, Октябрський районний суд Полтави відсторонив від посади й обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання двом поліцейським, які підозрюються у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 396 КК України (приховування особливо тяжкого злочину - умисного вбивства).

«У найгіршому для них випадку 3 роки, вийдуть по удз, навіть не сидять, удома кайфують», «Система своїх не здає», «Ворон ворону око не виклює. Чому ви дивуєтесь», « Рішення проміжне, відсторонення від посади. Вирок буде суворим», «Тим, хто дав клятву охороняти закон, а сам його порушує, покарання повинно бути в кілька разів суворіше. Якщо незнання не звільняє від відповідальності, то знання при порушенні повинно прирівнюється до більш тяжкої вини», – пишуть харків'яни під новиною в соцмережах.

Як відомо, правоохоронці намагалися приховати вбивство 26-річної Яни Криворучко в червні минулого року в Харкові, вчинене з особливою жорстокістю.

Про злочин, у вчиненні якого 29 червня відразу ж запідозрили 17-річного Данила Рєдіна, сина колишнього міліціонера, поліцейські знали в той же день, проте не стали складати рапорти про внесення зазначеного факту в Єдиний реєстр досудових розслідувань.

Через це тіло дівчини, про зникнення якої повідомила її матір, знайшли тільки на 10-й день в яру на Лисій Горі й опізнали по татуюванню на нозі. Розпізнати загиблу було складно, оскільки її перед смертю побили качалкою, роздрібнивши обличчя, а потім дорізали ножем.

Слідство встановило, що один з оперуповноважених зустрічався з батьком підозрюваного, якому повідомив про злочин. Далі співробітники Холодногірській райвідділу залякували свідків, щоб ті мовчали.

Справу вдалося зрушити з мертвої точки лише після того, як прокуратура забрала матеріали з райвідділу і передала їх для розгляду в Головне слідче управління Харківської області, розповів адвокат Андрій Діденко.

Підозрюваним загрожує покарання у вигляді арешту на строк до трьох місяців або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Нагадаємо, студент відправив на той світ харків'янку за відмову зустрічатися.

Як повідомляла Politeka, школяр розправився зі всією своєю сім'єю.

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