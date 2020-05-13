Горожане не верят в справедливое наказание для копов

Двух харьковских полицейских, которые пытались сокрыть тяжкое преступление, отстранили от должностей

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на информацию областной прокуратуры Харьковщины.

Как сообщили в ведомстве, Октябрьский районный суд Полтавы отстранил от должности и избрал меры пресечения в виде личного обязательства двум полицейским, которые подозреваются в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 396 УК Украины (укрывательство особо тяжкого преступления - умышленного убийства).

«В худшем для них случае 3 года, выйдут по удо, даже не сидять, дома кайфуют», «Система своих не сдает», «Ворон ворону глаз не выклюет. Чему вы удивляетесь», «Решение промежуточное , отстранение от должности. Приговор будет суровым», «Тем, кто дал клятву охранять закон, а сам его нарушает, наказание должно быть в несколько раз строже. Если незнание не освобождает от ответственности, то знание при нарушении должно приравнивается к более тяжкой вине», – пишут харьковчане под новостью в соцсетях.

Как известно, правоохранители пытались скрыть убийство 26-летней Яны Криворучко в июне прошлого года в Харькове, совершенное с особой жестокости.

О преступлении, в совершении которого 29 июня сразу же заподозрили 17-летнего Даниила Редина, сына бывшего милиционера, полицейские знали в тот же день, однако не стали составлять рапорты о внесении указанного факта в Единый реестр досудебных расследований.

Из-за этого тело девушки, об исчезновении которой сообщила ее мать, нашли только на 10-й день в овраге на Лысой Горе и опознали по татуировке на ноге. Опознать погибшую было сложно, поскольку ее перед смертью избили скалкой, раздробив лицо, а затем дорезали ножом.

Следствие установило, что один из оперуполномоченных встречался с отцом подозреваемого, которому сообщил о преступлении. Далее сотрудники Холодногорской райотдела запугивали свидетелей, чтобы те молчали.

Дело удалось сдвинуть с мертвой точки только после того, как прокуратура забрала материалы из райотдела и передала их для рассмотрения в Главное следственное управление Харьковской области, рассказал адвокат Андрей Диденко.

Подозреваемым грозит наказание в виде ареста на срок до трех месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, студент отправил на тот свет харьковчанку за отказ встречаться.

Как сообщала Politeka, школьник расправился со всей своей семьей.

Также Politeka писала, что преступления против детей всколыхнули Украину.