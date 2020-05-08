Наличие полицейского значка и формы еще не гарантирует того, что человек, состоящий в рядах полиции, защищает закон

Что с успехом доказали двое патрульных полицейских на Харьковщине, передает Politeka.net со ссылкой на информацию пресс-службы прокуратуры области.

По словам начальника управления прокуратуры Харьковщины Ивана Тарасова, в апреле этого года старший лейтенант и лейтенант УПП области положили глаз на автомобиль Volkswagen Passat TDI, припаркованный возле одного из домов в Слободском районе Харькова.

Они позвонили своему знакомому, которые управлял эвакуатором. Он приехал «по вызову», загрузил иномарку и в сопровождении служебного авто Toyota Prius, в котором ехали злоумышленники в погонах, отвез машину в Солоницевку. Там он продал транспортное средство знакомому за 700 долларов, из которых четыре тысячи гривен затем отдал полицейским.

Делом занимается территориальное управление ГБР в Полтаве.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

Ранее мы писали о том, что харьковские полицейские попались на том, что пытались скрыть резонансное убийство. Речь идет о расправе над 26-летней Яной Криворучко в июне прошлого года.

О преступлении, в совершении которого 29 июня сразу же заподозрили 17-летнего Даниила Редина, полицейские знали в тот же день, однако не стали составлять рапорты о внесении указанного факта в Единый реестр досудебных расследований.

Из-за этого тело девушки, об исчезновении которой сообщила ее мать, нашли только на 10-й день в овраге на Лысой Горе и опознали по татуировке на ноге.

Напомним, копы часами пытали невиновного парня, выбивая признание в преступлении.

Как сообщала Politeka, под Днепром жестоко избили полицейского.

Также Politeka писала, что "шишка" полиции решил нажиться на карантине под Харьковом.