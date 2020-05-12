Скандально відомий колишній народний депутат Михайло Добкін показав, як відсвяткував 9 травня
На своїй сторінці в Instagram він опублікував чорно-біле фото, на якому позує біля казана з польовою кашею.
На ньому безрукавка, смугастий тільник і георгіївська стрічка на грудях, заборонена в Україні.
«Польова каша буде завжди! І під час карантину. і навіть під дощем!», – підписав він знімок.
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Зазначимо, що Добкін відкрито декларує прихильність символам бувшого СРСР. Так, нещодавно заступник губернатора Євген Грицков змушений був відмовитися від посади голови координаційної комісії з патріотичного виховання через те, що засвітився на фото з екс-депутатом, який тримав у руках червоний прапор із серпом і молотом під час поїздки в Берлін.
Ми також писали про те, що Добкін на своїй сторінці в Instagram опублікував фотографії ордена «Перемога», знятого з Монументу слави у Львові, який він викупив на пункті прийому металобрухту. За словами екс-депутата, орден важить понад 700 кілограмів. Він був знайдений на одній зі львівських фірм.
«Ним торгували як ломом кольорового металу. Ми викупили його у вандалів. Майже за півмільйона гривень. Тепер він у Харкові і чекає того часу, коли ми повернемо його на колишнє місце. Разом з адекватними львів'янами повернемо. Але, думаю, це буде не скоро», – написав Добкін, додавши, що «з пам'ятками воюють не тільки з ідеологічних мотивів, це ще у патріотів і непоганий бізнес».
Зазначимо, що буквально через пару днів після того, як покуштував польової каші в рамках «єднання з ветеранами ВВВ», Добкін похвалився перед підписниками дорогою покупкою: це байк Indian Challenger Limited 2020 року випуску. За інформацією ЗМІ, такий в США коштує щонайменше 28 тисяч доларів.
Нагадаємо, дочка Добкіна приголомшила несподіваним фото з батьком.
Як повідомляла Politeka, Добкін оскандалився через підтримку фанатів Путіна.
Також Politeka писала про те, що екс-нардеп Добкін здивував планами на майбутнє.