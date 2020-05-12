Скандально відомий колишній народний депутат Михайло Добкін показав, як відсвяткував 9 травня

На своїй сторінці в Instagram він опублікував чорно-біле фото, на якому позує біля казана з польовою кашею.

На ньому безрукавка, смугастий тільник і георгіївська стрічка на грудях, заборонена в Україні.

«Польова каша буде завжди! І під час карантину. і навіть під дощем!», – підписав він знімок.

Зазначимо, що Добкін відкрито декларує прихильність символам бувшого СРСР. Так, нещодавно заступник губернатора Євген Грицков змушений був відмовитися від посади голови координаційної комісії з патріотичного виховання через те, що засвітився на фото з екс-депутатом, який тримав у руках червоний прапор із серпом і молотом під час поїздки в Берлін.

Ми також писали про те, що Добкін на своїй сторінці в Instagram опублікував фотографії ордена «Перемога», знятого з Монументу слави у Львові, який він викупив на пункті прийому металобрухту. За словами екс-депутата, орден важить понад 700 кілограмів. Він був знайдений на одній зі львівських фірм.

«Ним торгували як ломом кольорового металу. Ми викупили його у вандалів. Майже за півмільйона гривень. Тепер він у Харкові і чекає того часу, коли ми повернемо його на колишнє місце. Разом з адекватними львів'янами повернемо. Але, думаю, це буде не скоро», – написав Добкін, додавши, що «з пам'ятками воюють не тільки з ідеологічних мотивів, це ще у патріотів і непоганий бізнес».

Зазначимо, що буквально через пару днів після того, як покуштував польової каші в рамках «єднання з ветеранами ВВВ», Добкін похвалився перед підписниками дорогою покупкою: це байк Indian Challenger Limited 2020 року випуску. За інформацією ЗМІ, такий в США коштує щонайменше 28 тисяч доларів.

Нагадаємо, дочка Добкіна приголомшила несподіваним фото з батьком.

Як повідомляла Politeka, Добкін оскандалився через підтримку фанатів Путіна.

Також Politeka писала про те, що екс-нардеп Добкін здивував планами на майбутнє.