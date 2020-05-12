З 11 травня Україна почала поступовий вихід з карантину у зв'язку з епідемією китайського вірусу

Досі відкритим залишається питання про те, коли ж запрацює транспорт, особливо метро.

Як передає KHARKIV Today, 12-13 травня в облдержадміністрації будуть вирішувати, чи запускати приміське сполучення.

За словами заступника голови ХОДА Тараса Пастуха, насамперед транспортом потрібно буде забезпечити працівників харківських підприємств, які живуть за містом, а потім повернути автобусне сполучення всім жителям регіону.

Не менше хвилює людей питання із запуском приміських електричок. Як відомо, міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що міський та приміський транспорт поступово будуть запускатися після 22 травня, але ніяк не раніше. Потім послідують міжміський транспорт і потяги Інтерсіті.

Що стосується роботи метрополітену, то, незважаючи на готовність мерії запустити потяги підземки хоч зараз, в уряді не поспішають давати добро. Мер Харкова Геннадій Кернес говорив про те, що хотів би відкрити метро вже з 12 травня, однак добро на це з Києва так і не отримав.

Ще 23 березня він відправив до Кабміну лист з проханням дозволити роботу підземки в Харкові, який залишився без відповіді. У міському штабі з питань ліквідації наслідків COVID-19 вважають, що якщо дозволити повномасштабну роботу промислових підприємств і магазинів, без метрополітену не обійтися.

Заступник Кернеса Андрій Руденко пояснив журналістам, що, на його думку, необхідно дозволити роботу всього, що стосується переміщення людей.

«Люди повинні добиратися на роботу. Ми проаналізували роботу наземного громадського транспорту в Харкові, концентрація людей в ньому зросла. Тому метро треба відкрити», – цитує чиновника видання.

Раніше головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що транспортне сполучення припинили не стільки заради того, щоб знизити ймовірність зараження пасажирів коронавірусом, скільки заради стримування поїздок «без нагальної потреби».

Нагадаємо, Кернес переніс дату запуску метро в Харкові і наїхав на Шмигаля.

Як повідомляла Politeka, у мережі показали, як виглядає вокзал у Харкові в годину пік на карантині.

Також Politeka писала, що названа нова дата, коли в Україні запустять транспорт.