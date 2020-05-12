У Харкові банда малоліток зовсім злетіла з котушок від безкарності

Про випадок, який стався в Основ'янському районі міста, повідомили в групі «Харків 1654» у соціальній мережі Фейсбук, опублікувавши фотозвіт.

«На Основі затримали банду малоліток 13-16 років, які на вулиці влаштовували «сафарі», натовпом нападали на людей і били заради розваги», – пише автор.

За його словами, це – не перший випадок, оскільки по цій банді у правоохоронців вже зафіксовано два епізоди.

Серед підлітків на фото є і дорослий чоловік, який, за словами топікстартера, є куратором хуліганів і саме він нацьковував хлопців на потенційних жертв.

У коментарях під фото його впізнали. Пишуть, що у чоловіка давно проблеми не лише з законом, але і з наркотиками.

Зараз правоохоронцям належить з'ясувати, скільки людей встигли постраждати від кулаків хуліганів.

Публікація викликала жваве обговорення в мережі.

«Зовсім народ дичавіти став(», «Майбутні «активісти» і «патріоти», зміна підростає», «Координати потерпілих потрібні, ми тут двох на СІЗОвідправили сьогодні, цим теж допоможемо туди з'їздити...», «Натовпом боягузливі шакали нападають, у підлітків той же інстинкт», «Суд повинен бути суворий, щоб інші мерзоти боялися, але у нас не КИТАЙ. Відкуплять», «Турбот у них немає, і ситі тварини знахабніли від безкарності», «А можна їх теж заради розваги побити. Все одно покарання їм не буде, враховуючи вік!», – обурюються в коментарях.

Раніше ми розповідали про те, що в селищі Слобожанське Зміївського району на Харківщині підліткова банда нападала на дітей і пенсіонерів, відкрито крала і грабувала, а також намагалася зґвалтувати молоду матір і ще одну дівчину.

Нагадаємо, на водіїв відкрили полювання, банда "шумить" по всій Україні.

Як повідомляла Politeka, банда підлітків взяла в заручники селище на Харківщині.

Також Politeka писала, що харків'ян попередили про автомобільний розвод.