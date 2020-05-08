Наявність поліцейського значка і форми ще не гарантує того, що людина, яка перебуває в лавах поліції, захищає закон

Що з успіхом довели двоє патрульних поліцейських на Харківщині, передає Politeka.net з посиланням на інформацію прес-служби прокуратури області.

За словами начальника управління прокуратури Харківщини Івана Тарасова, в квітні цього року старший лейтенант та й лейтенант УПП області поклали око на автомобіль Volkswagen Passat TDI, припаркований біля одного з будинків в Слобідському районі Харкова.

Вони зателефонували своєму знайомому, котрий керував евакуатором. Він приїхав «за викликом», завантажив іномарку і в супроводі службового авто Toyota Prius, в якому їхали зловмисники в погонах, відвіз машину в Солоницівку. Там він продав транспортний засіб знайомому за 700 доларів, з яких чотири тисячі гривень потім віддав поліцейським.

Справою займається територіальне управління ДБР в Полтаві.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

Раніше ми писали про те, що харківські поліцейські попалися на тому, що намагалися приховати резонансне вбивство. Йдеться про розправу над 26-річною Яною Криворучко в червні минулого року.

Про злочин, у вчиненні якого 29 червня відразу ж запідозрили 17-річного Данила Рєдіна, поліцейські знали в той же день, проте не стали складати рапорти про внесення зазначеного факту в Єдиний реєстр досудових розслідувань.

Через це тіло дівчини, про зникнення якої повідомила її матір, знайшли тільки на 10-й день в яру на Лисій Горі й опізнали по татуюванню на нозі.

Нагадаємо, копи годинами катували невинного хлопця, вибиваючи зізнання у злочині.

Як повідомляла Politeka, під Дніпром жорстоко побили поліцейського.

Також Politeka писала, що "шишка" поліції вирішив нажитися на карантині під Харковом.