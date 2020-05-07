Очільник поліції Харківщини поламав усі плани тим, хто збирався відзначити 9 травня автопробігом

8 і 9 травня в Харкові і області посилять наряди поліції, які, серед іншого, будуть стежити і за тим, щоб громадяни не порушували соціальної дистанції під час карантину, передає Politeka.net з посиланням на ГУ Нацполіції в Харківській області.

Більш детально Валерій Сокуренко зупинився на темі автопробігів. Він повідомив, що правоохоронцям надійшла інформація про те, що представники різних політсил та історичний клуб мають намір організувати кілька автопробігів.

«Я хочу звернутися до учасників. Не може бути руху в колоні, хоч три машини, хоч 33. Всі виконують правила дорожнього руху і рухаються поодинці. Ми суворо питатимемо за це. Крім того, заборонено використання нацистської і комуністичної символіки, а також георгіївських стрічок», – заявив головний правоохоронець регіону.

Він додав, що посилене патрулювання збережеться до 11 травня, поки триватимуть карантинні обмеження.

«Поліція готова до забезпечення громадської безпеки та громадського порядку під час святкових днів. Але ще раз підкреслюю, що кращим дотриманням необхідних заходів безпеки є уникання місць масового скупчення людей», – підкреслив він і закликав громадян утриматися від відвідування лісопаркових зон, парків, скверів, берегових зон, дитячих майданчиків та інших місць дозвілля до закінчення карантину.

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