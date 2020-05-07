Глава полиции Харьковщины поломал все планы тем, кто собирался отметить 9 мая автопробегом

8 и 9 мая в Харькове и области усилят наряды полиции, которые, среди прочего, будут следить и за тем, чтобы граждане не нарушали социальной дистанции во время карантина, перелает Politeka.net со ссылкой на ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Более подробно Валерий Сокуренко остановился на теме автопробегов. Он сообщил, что правоохранителям поступила информация о том, что представители различных политсил и исторический клуб намерены организовать несколько автопробегов.

«Я хочу обратиться к участникам. Не может быть движения в колонне, хоть три машины, хоть 33. Все выполняют правила дорожного движения и двигаются поодиночке. Мы будет строго спрашивать за это. Кроме того, запрещено использование нацистской и коммунистической символики, а также георгиевских ленточек», – заявил главный правоохранитель региона.

Он добавил, что усиленное патрулирование сохранится до 11 мая, пока будут продолжаться карантинные ограничения.

«Полиция готова к обеспечению общественной безопасности и общественного порядка во время праздничных дней. Но еще раз подчеркиваю, что лучшим соблюдением необходимых мер безопасности является избежание мест массового скопления людей», – подчеркнул он и призвал граждан воздержаться от посещения лесопарковых зон, парков, скверов, береговых зон, детских площадок и других мест досуга до окончания карантина.

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