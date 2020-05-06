Карантин через епідемію китайського вірусу суттєво зменшив кількість людей на вулиці, однак явив світові щось зовсім несподіване
В селі Борщова на Харьківщині помітили живого верблюда, передає Politeka.net.
Відповідні фотографії опублікували в пабліку «Харків у темі».
На знімках видно, як верблюд прогулюється безлюдними вулицями села, а на одному зі знімків навіть помітно, як собака гавкає в бік екзотичного гостя.
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«Через карантин природа настільки очистилася, що в Харківську область (село Борщова) стали повертатися верблюди 🤣», –підписали знімки.
В коментарях не обійшлося без жартів з цього приводу. Одні пишуть про те, що це – фотошоп, інші ж жартують, що ще трохи – і повернуться птеродактилі. Крім того, користувачі не виключають, що тварина могла втекти з екопарку Фельдмана.
Раніше ми писали про те, що в Харківському зоопарку верблюд на ім'я Саша за два тижні став батьком малят Кирила, Сєні та Ейпріл.
Сашу у Харків привезли маленьким верблюденям з Астрахані в компанії таких же маленьких самок Шакіри і Наташі. Коли його вперше побачили співробітники зоопарку, він був непримітним, флегматичним і навіть лінивим. Однак кіпери були єдині в своїй думці: цей верблюд ще всім покаже! Мовляв, він буде лідером. Варто відзначити, що ці прогнози збулися. Саша виявився хлопцем допитливим і сміливим.
Нагадаємо, харківські пінгвіни отримають будиночок за 90 мільйонів.
Як повідомляла Politeka, харків'яни заплатять мільйони за новий туалет у зоопарку.
Також Politeka писала, що десятки мільйонів з кишень харків'ян підуть на райське життя мавп.