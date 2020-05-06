Карантин из-за эпидемии китайского вируса существенно поубавил количество людей на улице, однако явил миру нечто совершенно неожиданное
В селе Борщевая на Харьковщине заметили живого верблюда, передает Politeka.net.
Соотвествующие фотографии опубликовали в паблике «Харьков в теме».
На снимках видно, как верблюд прогуливается безлюдными улицами села, а на одном из снимков даже заметно, как собака лает в сторону экзотического гостя.
Ким Кардашьян довела до экстаза в платье с неприличным декольте: "Блаженство"
Пожар охватил огромный небоскреб, горящие обломки падают на землю: кадры масштабного ЧП
"Укрзализныця" запускает поезда: куда смогут ездить украинцы, важное уточнение
Влажная Келли Гейл из Victoria’s Secret зажала бюст в экстремальном бикини: так и просится на волю
«Из-за карантина природа настолько очистилась, что в Харьковскую область (село Борщевая) стали возвращаться верблюды 🤣», –подписали снимки.
В комментариях не обошлось без шуток по этому поводу. Одни пишут о том, что это – фотошоп, другие же шутят, что еще немного – и вернутся птеродактили. Кроме того, пользователи не исключают, что животное могло сбежать из экопарка Фельдмана.
Ранее мы писали о том, что в Харьковском зоопарке верблюд по имени Саша за две недели стал отцом малышей Кирилла, Сени и Эйприл.
Сашу в Харьков привезли маленьким верблюжонком из Астрахани в компании таких же маленьких самок Шакиры и Наташи. Когда его впервые увидели сотрудники зоопарка, он был неприметным, флегматичным и даже ленивым. Однако киперы были едины в своем мнении: этот верблюд еще всем покажет! Мол, он будет лидером. Стоит отметить, что эти прогнозы сбылись. Саша оказался парнем любознательным и смелым.
Напомним, харьковские пингвины получат домик за 90 миллионов.
Как сообщала Politeka, харьковчане заплатят миллионы за новый туалет в зоопарке.
Также Politeka писала, что десятки миллионов из карманов харьковчан уйдут на райскую жизнь обезьян.