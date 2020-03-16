Такая роскошь не по карману простым горожанам

Реконструкция зоопарка в Харькове продолжает поражать воображения суммами, которые идут на обустройство «стройки века»

90 с «копейками» миллионов планирует потратить КП «Харьковский зоопарк» на здание для содержания пингвинов в зоне «Мир побережья». Об этом сообщает сайт KHARKIV Today со ссылкой на соответствующий тендер на ProZorro.

Согласно тендерной документации, хоромы для пингвинов построят по соседству с зонами «Южная Америка» и «Театр природы».

Одноэтажное сооружение трапециевилной формы будет иметь размеры 38,5 на 14 метров. Внутри планируют оборудовать зал для посетителей, экспозиционный зал для пингвинов с бассейном и карантинную с бассейном, кормовую, помещения для персонала, топочную и помещение для водоподготовки.

Домик для пингвинов будет снабжен вентиляционной камерой, противопожарной системой и системой связи, горячей и холодной водой, канализацией и отоплением. Кроме того, подрядчику нужно будет озеленить прилегающую территорию и оборудовать систему полива и освещения территории.

Что касается открытого вольера, то его хотят сделать таким, чтобы условия для пингвинов в нем были максимально близки к естественной среде обитания. Именно поэтому в нем будет расти трава, появится песчаный пляж с бассейном глубиной в два метра, а также будут построены искусственные скалы с гнездами.

Не обойдется и без туалета. В нем установят по десять комплектов полуфарфоровых и фарфоровых унитазов и умывальников, еще десять комплектов чугунных эмалированных душевых поддонов.

Планируется, что озеленять территорию будут с помощью рябины, виргинской и обычной черемухи, амбрового дерева. Также на территории зоны поставят шесть урн, фигуры пингвинов из полимербетона и ландшафтные валуны.

Тендер на сумму 90,457 млн. грн объявлен на 30 марта. Все работы должны быть закончены до 31 декабря 2021 года.

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