Бажання допомогти бідній, на перший погляд, жінці, яка просила милостиню, закінчилося для харків'янки справжнім потрясінням

Про свій гіркий досвід користувач Лілія Шмайлова розповіла в соціальній мережі Фейсбук, щоб застерегти інших, передає Politeka.net

Інцидент стався на сходах станції метро «Історичний музей».

«Сиділа жінка (нормально одягнена, з виду не алкоголіка, начебто не п'яна). Я підійшла запитала: не погано їй, може, швидку викликати! На що вона сказала, що голодує, сирота і сьогодні день смерті її мами!», – пише Лілія.

Дівчина пішла в найближчий магазин і купила нещасній продуктів: сосиски, хліб, банани, яблука, воду, а потім принесла і віддала жінці.

Проте подальші дії прохачки ввели харків'янку в ступор.

«Вона поколупатися в пакеті, і як тільки я відійшла, відкинула пакет! Я стала так, щоб вона мене не бачила, вона продовжила концерт, корчилася типу від болю при вигляді перехожих і розповідала про смерть мами і що пом'янути нічим. На пропозицію викликати швидку відмовлялася постійно, в основному люди проходили повз», – продовжила розповідь Шмайлова.

Коли вона побачила, що до жебрачки підійшли люди, які теж збиралися допомогти, Лілія не витримала, підійшла до них і розповіла, що купила їй пакет їжі.

«Жінка почала кричати, що їй потрібні гроші, і тільки гроші, ще щось, що її виганяють з квартири, видала купу проклять на мою адресу і теж побажала залишитися без мами, потім вона зрозуміла, що заробити я сьогодні їй не дам, пішла, залишивши пакет з продуктами, і мене просто в офігезному стані зі страшним бажанням і далі робити добро!», – зазначає автор.

За її словами, урок обійшовся їй у 200 гривень, однак вона запам'ятає його назавжди і надалі подумає, допомагати чи ні.

Публікація викликала величезний резонанс, зібравши майже тисячу коментарів.

«Її речі їй у плечі. А вам дай бог здоров'я і вашим батькам які народили таку прекрасну людину!», «На виході до "Чаривниці" там сидить бабулька, та кожному пиріжку рада», «Ви зробили добро від щирого серця... Не особливо розмірковуючи. Вам це зарахується у вашу скарбничку добрих справ. А вже як людина розпорядився цим, як вона збрехала. Ось їй це теж зарахується. Це вже її відповідальність», – пишуть користувачі.

Нагадаємо, карантин залишив без роботи найвідомішу "актрису" Харкова.

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