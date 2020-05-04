Желание помочь бедной, на первый взгляд, женщине, просившей милостиню, закончилось для харьковчанки настоящим потрясением

О своем горьком опыте пользователь Лилия Шмайлова рассказала в социальной сети Фейсбук, чтобы предостеречь других, передает Politeka.net

Инцидент произошел на ступеньках станции метро «Исторический музей».

«Сидела женщина (нормально одетая, по виду не алкоголика, вроде не пьяна). Я подошла спросила: не плохо ли ей, может, скорую вызвать! На что она сказала, что голодает, сирота и сегодня день смерти её мамы!», – пишет Лилия.

Девушка пошла в ближайший магазин и купила несчастной продуктов: сосиски, хлеб, бананы, яблоки, воду, а затем принесла и отдала женщине.

Однако последующие действия просительницы ввели харьковчанку в ступор.

«Она поковырялась в пакете, и как только я отошла, откинула пакет! Я стала так, чтоб она меня не видела, она продолжила концерт, корчилась типа от боли при виде прохожих и рассказывала про смерть мамы и что помянуть нечем. На предложение вызвать скорую отказывалась постоянно, в основном люди проходили мимо», – продолжила рассказ Шмайлова.

Когда она увидела, что к попрошайке подошли люди, которые тоже собирались помочь, Лилия не выдержала, подошла к ним и рассказала, что купила ей пакет еды.

«Женщина начала орать, что ей нужны деньги, и только деньги, ещё что-то, что её выгоняют с квартиры, выдала кучу проклинаний в мой адрес и пожелала тоже остаться без мамы, потом она поняла, что заработать я сегодня ей не дам, ушла оставив пакет с продуктами и меня просто в офигетительном состоянии с жутким желанием и дальше делать добро!», – отмечает автор.

По ее словам, урок обошелся ей в 200 гривен, однако запомнит его она навсегда и впредь подумает, помогать или нет.

Публикация вызвала огромный резонанс, собрав почти тысячу комментариев.

«Ее речи ей в плечи. А вам дай бог здоровья и вашим родителям которые родили такого прекрасного человека!», «На выходе к "Чаривныце" там бабулька сидит, вот та каждому пирожку рада», «Вы сделали добро от чистого сердца... Не рассуждая особо. Вам это зачтется в вашу копилку добрых дел. А уж, как человек распорядился этим, как он солгал. Вот ему это тоже зачтется. Это уже его ответственность», – пишут пользователи.

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