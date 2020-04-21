Відомий харківський журналіст і блогер Олексій Кусов став жертвою нападу

Про те, що трапилося з ним в пів на одинадцяту вечора в понеділок, 20 квітня, Кусов розповів на своїй сторінці у Фейсбуці, додавши до публікації фото, а також відео з камери спостереження, передає Politeka.net.

За словами журналіста, напад сталовя у дворі його будинку, коли він повертався з супермаркету з продуктами.

На відео, зробленому камерою спостереження, видно, що на чоловіка ззаду підбігають двоє в темному, валять на землю і починають бити кулаками і ногами. Коли вони тікають, Кусов піднімається, дістає пістолет і відкриває вогонь у бік злочинців.

«Хочу відразу сказати товаришам, які заплатили за цю маячню. По-перше, продукти ви мені оплатите. А по-друге, ваші умови, ваші залякування, ваше бабло мені нахрін не треба», – заявив у відео журналіст.

20.04.20 нападение во дворе собственного дома! Обращение к бандитам и прочей нечисти! Прошу репост! #Кусов Gepostet von Алексей Кусов am Montag, 20. April 2020

У коментарях він згадав, що один з нападників передав «привіт», але від кого, потерпілий не розчув.

Олексій Кусов часто критикував владу міста та мера Геннадія Кернеса за нераціональне використання бюджетних коштів. У коментарях користувачі не виключають, що саме це і послужило причиною нападу.

#ХАЦ 160 000грн на рекламу #Кернеса 👍🏻↪️❤️ #Кусов Gepostet von Алексей Кусов am Samstag, 11. April 2020

«Критика ЦАП і Гепи у нас, виявляється, небезпечна((», «Так це ж почерк «луДшего»», «Стріляти в спину втікачам – це перевищення самооборони ,😏 так що йому пощастило. А хто знає цього журналіста?», «Ваша робота явно комусь заважає. Кріпіться!».

Зазначимо, що Кусов не перший раз піддається нападу. 24 грудня 2018 року близько 13:30 на вулиці Отакара Яроша двоє невідомих напали на нього і силою забрали 9000 доларів.

Нагадаємо, законослухняний громадянин жорстоко поплатився за свою пильність.

Як повідомляла Politeka, відомий журналіст став жертвою звірячого нападу.

Також Politeka повідомляла, що знімальна група пішла шляхом «чорних лісорубів» і жорстко поплатилася.