Незважаючи на карантин і прохання залишатися вдома на Пасху, у богослужіннях 18-19 квітня можуть взяти участь близько 25 тисяч осіб

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на інформацію ГУ Нацполіції в Харківській області.

Богослужіння пройдуть у 298 храмах, а на охорону правопорядку залучать близько 950 співробітників поліції і 160 військовослужбовців Нацгвардії.

У поліції підкреслили, що з метою мінімізації порушень карантину служби будуть проходити в закритих храмах, а якщо хтось з парафіян спробує зайти всередину будівлі, то це буде вважатися порушенням Постанови КМУ і карантинних норм та спричинить за собою адміністративні заходи у вигляді штрафу та опечатування храму.

Також в поліції нагадали, що якщо хто надумає прийти святити паски, то він повинен бути в захисній масці і рукавичках, а також дотримуватися дистанції у два метри.

По закінченні богослужіння храм може бути відкритий протягом дня для відвідування парафіянами, але за умови перебування в приміщенні не більше двох осіб одночасно. Також на час карантину й особливих заходів у храмах не будуть проводитися хрещення, вінчання та інші обряди.

Раніше більшість єпархій закликали парафіян залишатися вдома і брати участь у богослужіннях онлайн, а також з'явилася інформація, що священики освятять паски прямо на хлібзаводах, і вже після цього вони потраплять у продаж.

Тим часом УПЦ МП, незважаючи на карантин, закликає прихожан приходити до церкви на молитву, замовчуючи про небезпеку карантину.

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