Карантин через епідемію китайського грипу вніс свої корективи у святкування Пасхи 19 квітня

Харківські священики розповіли віруючим, як буде проходити обряд, передає «Город Х».

Великодні богослужіння пройдуть у всіх храмах 130 міста й області, проте парафіян закликають обмежиться переглядом трансляцій служби по інтернету і телевізору, щоб не піддавати ризику зараження ні себе, ні близьких, шикуючись у черги біля храмів.

За словами митрополита Харківського і Богодухівського Онуфрія, трансляція буде вестися тільки з тих храмів, де є технічна можливість.

«Людство спіткала страшна біда – хвороба, яка називається коронавірус. Я закликаю наших віруючих людей – всіх, хто живе в Харкові і в Харківській області, прислухатися до заклику керівництва країни, до порад лікарів – у Великодню ніч залишатися вдома і там молитися. Всі богослужіння будуть проходити в режимі онлайн, завдяки телевізійної та інтернет-трансляції ви всі будете брати участь у святі Пасхи Христової», - заявив Онуфрій під час брифінгу.

За його словами, і на Страсному тижні, і на Світлій седмиці храми будуть відкриті, люди зможуть відвідати їх. Однак митрополит попередив, що пускатимуть в церкву лише обмежену кількість людей, щоб уникнути скупчення народу.

Паски в харківських магазинах будуть продаватися вже освячені. Як повідомили в Харківській єпархії, їх служителі церкви освятять на підприємствах, де вони випікаються.

Єпископ Харківський і Богодухівський Митрофан (УПЦ Київського патріархату) розповів журналістам, що в селах священики освячуватимуть паски, ходячи по вулицях. Парафіянам треба буде виставити кошики біля дворів.

Раніше ми писали про те, що на Великдень поліція працюватиме в посиленому режимі. Стежити за тим, щоб люди не заходили в храми, а на вулиці стояли один від одного на відстані не менше 2 метрів, будуть близько 400 співробітників поліції і 160 військовослужбовців Нацгвардії.

Ми також розповідали про те, що у Вербну неділю деякі парафіяни наплювали на карантин і вишикувалися в черги біля храмів за причастям, привівши туди навіть дітей.

Нагадаємо, Зеленський негайно звернувся до українців через Великдень.

Як повідомляла Politeka, харківські священики вирішили вдарити по епідемії.

Також Politeka повідомляла, що патріарх Кирило видав світу молитву від китайського віруса.