Такого ще буде й буде!

На карантині в Харкові зросла кількість зломів автомобілів, й іноді такі злочини мають дуже несподіваний фінал

Який саме, показали в групі «ХС Харків», передає Politeka. Щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця.

Ранок нового дня почався для жителя однієї з багатоповерхівок на Салтівському шосе, м'яко кажучи. несподівано. Виглянувши вранці з вікна своєї квартири на припарковане авто, він помітив, що щось негаразд з його «ластівкою».

Спустившись до машини, її господар побачив картину маслом: двері авто були розбиті, а в салоні на передньому сидінні заснув горе-зломщик. Потерпілий негайно викликав правоохоронців, а всю ситуацію зняли на відео сусіди по будинку.

У коментарях припустили, що чоловік міг переплутати чуже авто зі своїм, але у всьому треба розібратися правоохоронцям.

Радничок разбил окно в машине, залез внутрь и уснул. Водитель стоит вахуе и звонит копам 😅 📍 Салтовское шоссе, 242-Б Gepostet von ХС • Харьков am Montag, 6. April 2020

А ось власнику авто на проспекті Тракторобудівників, 134 пощастило куди менше. Крадії розбили заднє скло в його машині в пошуках цінних речей і зникли з місця злочину.

Обережно: на відео присутня ненормативна лексика!

Раніше ми розповідали про те, що під час карантину у Харкові активізувалися квартирні злодії. Поки мешканці міста сидять у своїх квартирах, зловмисники обрізають дроти комунікацій в під'їздах, не звертаючи ні найменшої уваги на камери відеоспостереження.

Ми також писали, що в соцмережах повідомили про активізацію сумно відомого злодія в Харкові.

«Кишеньковий злодій по кличці «Пухкий» знову був помічений за крадіжкою. Разом зі своєю бабою вкрали щось у жінки біля «Класу» на пр. Тракторобудівників. Копів викликали, але щось вони поки не теляться вирішувати питання. А «Пухкий» навіть не ховається, орудують тут чи не щодня, їхня група осіб 5», – розповіли очевидці.

Нагадаємо, у Харкові розклейник реклами погорів на гарячому, люди обурюються.

Як повідомляла Politeka, жінка цинічно пограбувала маленьку дитину.

Також Politeka писала, що у харківській маршрутці розгорівся скандал через собаку.