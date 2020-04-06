На карантині в Харкові зросла кількість зломів автомобілів, й іноді такі злочини мають дуже несподіваний фінал
Який саме, показали в групі «ХС Харків», передає Politeka. Щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця.
Ранок нового дня почався для жителя однієї з багатоповерхівок на Салтівському шосе, м'яко кажучи. несподівано. Виглянувши вранці з вікна своєї квартири на припарковане авто, він помітив, що щось негаразд з його «ластівкою».
Спустившись до машини, її господар побачив картину маслом: двері авто були розбиті, а в салоні на передньому сидінні заснув горе-зломщик. Потерпілий негайно викликав правоохоронців, а всю ситуацію зняли на відео сусіди по будинку.
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У коментарях припустили, що чоловік міг переплутати чуже авто зі своїм, але у всьому треба розібратися правоохоронцям.
А ось власнику авто на проспекті Тракторобудівників, 134 пощастило куди менше. Крадії розбили заднє скло в його машині в пошуках цінних речей і зникли з місця злочину.
Обережно: на відео присутня ненормативна лексика!
Раніше ми розповідали про те, що під час карантину у Харкові активізувалися квартирні злодії. Поки мешканці міста сидять у своїх квартирах, зловмисники обрізають дроти комунікацій в під'їздах, не звертаючи ні найменшої уваги на камери відеоспостереження.
Ми також писали, що в соцмережах повідомили про активізацію сумно відомого злодія в Харкові.
«Кишеньковий злодій по кличці «Пухкий» знову був помічений за крадіжкою. Разом зі своєю бабою вкрали щось у жінки біля «Класу» на пр. Тракторобудівників. Копів викликали, але щось вони поки не теляться вирішувати питання. А «Пухкий» навіть не ховається, орудують тут чи не щодня, їхня група осіб 5», – розповіли очевидці.
Нагадаємо, у Харкові розклейник реклами погорів на гарячому, люди обурюються.
Як повідомляла Politeka, жінка цинічно пограбувала маленьку дитину.
Також Politeka писала, що у харківській маршрутці розгорівся скандал через собаку.