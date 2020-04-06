Пожежа у закинутій котельні на Харківщині забрала кілька людських життів

Про це повідомляє Politeka з посиланням на інформацію прес-служби ГУ Нацполіції в Харківській області.

Трагедія трапилася в місті Красноград на вулиці Полтавська неподалік від будинку № 99 увечері 5 квітня.

За словами правоохоронців, близько 21:00 у відділ поліції надійшло повідомлення про те, що в занедбаному підсобному приміщенні поблизу колишнього тубдиспансеру сталося загоряння.

За вказаною адресою негайно виїхали рятувальники і поліцейські.

Прибувши на місце, співробітники Служби порятунку встановили, що площа пожежі склала п'ять квадратних метрів: горіли сміття і старі матраци. Коли все згоріло, вогонь згас сам по собі. На місці події були виявлені тіла чотирьох людей.

За висновком фахівців, попередньою причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем. Тіла загиблих направлено в морг для встановлення причин смерті. Їх особи встановлюються.

Слідчим Красноградського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

Тим часом в області продовжують активно підпалювати суху траву, що призводить до масштабних пожеж. Вогонь охоплює сотні гектарів площ, знищуючи все живе на своєму шляху. Через пожежі страждають птахи, які саме висиджують яйця, тварини і навіть люди, у котрих горять будинки та господарські споруди.

Як ми розповідали, за тиждень рятувальники Харківщини по кілька сотень разів виїжджали гасити такі пожежі, не встигаючи на виклики в місті.

Нагадаємо, масштабна пожежа розгорілася під Києвом, вогонь перекинувся на ліс.

Як повідомляла Politeka, масштабна пожежа підібралася до Харкова впритул, страхітливі кадри.

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