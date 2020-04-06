Пожар в заброшенной котельной на Харьковщине унес несколько человеческих жизней

Об этом сообщает Politeka cо ссылкой на информацию пресс-службы ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Трагедия случилась в городе Красноград на улице Полтавская неподалеку от дома № 99 вечером 5 апреля.

По словам правоохранителей, около 21:00 в отдел полиции поступило сообщение о том, что в заброшенном подсобном помещении вблизи бывшего тубдиспансера произошло возгорание.

По указанному адресу немедленно выехали спасатели и полицейские.

Прибыв на место, сотрудники Службы спасения установили, что площадь пожара составила пять квадратных метров: горели мусор и старые матрацы. Когда все сгорело, огонь потух сам по себе. На месте ЧП были обнаружены тела четырех человек.

По заключению специалистов, предварительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Тела погибших направлены в морг для установления причин смерти. Их личности устанавливаются.

Следственным Красноградского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Тем временем в области продолжают активно поджигать сухую траву, что приводит к масштабным пожарам. Огонь охватывает сотни гектаров площадей, уничтожая все живое на своем пути. Из-за пожаров страдают птицы, которые как раз высиживают яйца, животные и даже люди, у которых горят дома и хозяйственные постройки.

Как мы рассказывали, за неделю спасатели Харьковщины по несколько сотен раз выезжают тушить такие пожары, не успевая на вызовы в городе.

Напомним, масштабный пожар разгорелся под Киевом, огонь перекинулся на лес.

Как сообщала Politeka, масштабный пожар подобрался к Харькову вплотную, пугающие кадры.

Также Politeka писала, что по Харькову прокатилась волна автоподжогов.