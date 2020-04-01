Життя в умовах карантину перетворила адекватних громадян у переляканих й агресивних людей

Чергове підтвердження цього сумного явища – випадок у маршрутці №147 у Харкові. Запис опублікували в групі «Типове ХТЗ» у Фейсбуці.

Чоловік розкашлявся в салоні автобуса, і на нього накинулися з обуреннями інші пасажири. На відео чути, що «жертва» говорить з акцентом. Інший чоловік вимагає не кашляти на нього, а жінки намагаються врегулювати скандал.

«Чоловік без маски покашляв, і його ледь не побили і не викинули з 147 маршрутки..... Люди, походу, починають сходити з розуму від цих новин...», – йдеться у підписі під відео.

Обережно: на відео присутній ненормативна лексика!

Публікація викликала жваве обговорення. Одні засуджують пасажира за проїзд без маски, інші вважають, що люди зовсім здурыли на грунті страху і потихеньку втрачають кращі якості. А треті розповідають про подібні випадки на інших маршрутах.

«А що ніхто не обурювався цієї зими|минулоъ зими|і в абсолютно будь-який інший час року до весни 2020, коли кожен другий чхав і кашляв у маршрутках|тролейбусах, метро і т. д.?», «Я думаю, що "покашляв"- це привід! Щоб виправдати своє хамство і невихованість», «Нех* без маски заходити в громадські місця!!!», «Нелюди, зупиніться!», «А все чому - просто нерви ні к бісу!», «Вірус поїдає мозок ((((», «Так, дожилися, що кашлянути не можна… Люди, якщо просто покашляв – не означає, що захворів, може, просто від сигарети навіть буває, що кашель або горло дере. Як на мене, у нас люди – просто бидло», «У 304 сьогодні схожа ситуація була», – пишуть під публікацією.

Раніше ми розповідали про те, що в Харкові пенсіонер став жертвою агресивних пасажирів через те, що їхав у тролейбусі одинадцятим.

Нагадаємо, у Харкові чоловік з пістолетом влаштував переполох на зупинці.

Як повідомляла Politeka, киянку оштрафували на 17 тисяч через порушення правил карантину.

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