Карантин і загальна паніка – час, коли ще більше активізуються всілякі кримінальні елементи

Харків у цьому плані не став винятком, і жителі міста в соцмережах постійно розповідають про чергові крадіжки, пограбування і напади, паралельно публікуючи фотографії зловмисників.

Так, у групі «ХС Харків» з'явився розповідь про інцидент, який мав місце на проспекті Тракторобудівників, передає Politeka.

«Кишеньковий злодій по кличці «Пухкий» знову був помічений за крадіжкою. Разом зі своєю бабою вкрали щось у жінки біля «Класу» на пр. Тракторобудівників. Копів викликали, але щось вони поки не теляться вирішувати питання. А «Пухкий» навіть не ховається, орудують тут чи не щодня, їхня група осіб 5», – йдеться у повідомленні.

Тут же – фотографія автомобіля, на якому були злодії. Як видно, він на єврономерах.

У коментарях додали, що цей громадянин вкрадені, наприклад, телефони, збуває відразу ж: відносить на радіоринок, а своїх жертв вираховує не тільки на вулиці, але і в місцях масового скупчення людей, таких як супермаркети.

«Діляться з копами, інакше чим пояснити?», «Це початок грабежів😠 Далі ще гірше буде😠», «Скоро ми самі будемо ловити злочинців. Педофілів же ловлять прості жителі, а не поліція», «Зараз у копів короновірус», «Може, його відп@дити до напівсмерті і та й потому...», – розмірковують користувачі під публікацією.

Раніше ми писали про те, що жителів міста попередили про парочку громадян ромської національності, які орудують в районі Ювілейний/Ландау. Діють зловмисники спільно: спочатку вони ходять і вистежують жертву, а потім жінка відволікає, а чоловік краде.

Нагадаємо, у Харкові розклейник реклами погорів на гарячому, люди обурюються.

Як повідомляла Politeka, жінка цинічно пограбувала маленьку дитину.

Також Politeka писала, що у харківській маршрутці розгорівся скандал через собаку.