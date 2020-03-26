Карантин и всеобщая паника – время, когда еще больше активизируются всякие криминальные элементы

Харьков в этом плане исключением не стал, и жители города в соцсетях то и дело рассказывают об очередных кражах, ограблениях и нападениях, параллельно публикуя фотографии злоумышленников.

Так, в группе «ХС Харьков» появился рассказ об инциденте, который имел место на проспекте Тракторостроителей, передает Politeka.

«Карманник по кличке «Пухлый» снова был замечен за кражей. Вместе со своей бабой украли что-то у женщины возле «Класса» на пр. Тракторостроителей. Копов вызывали, но что-то они пока не телятся решать вопрос. А «Пухлый» даже не скрывается, орудуют тут чуть ли не каждый день, их группа человек 5», – говорится в сообщении.

Тут же – фотография автомобиля, на котором были воры. Как видно, он на еврономерах.

В комментариях добавили, что этот гражданин украденные, например, телефоны, сбывает сразу же: относит на радиорынок, а своих жертв вычисляет не только на улице, но и в местах массового скопления людей, таких как супермаркеты.

«Делятся с копами, иначе чем объяснить?», «Это начало грабежей😠 Дальше ещё хуже будет😠», «Скоро мы сами будем ловить преступников. Педофилов же ловят простые жители, а не полиция», «Сейчас у копов короновирус», «Может, его отп@дить до полусмерти и и всего делов то...», – рассуждают пользователи под публикацией.

Ранее мы писали о том, что жителей города предупредили о парочке граждан ромской национальности, которые орудуют в районе Юбилейный/Ландау. Действуют злоумышленники сообща: сначала они ходят и высматривают жертву, а затем женщина отвлекает, а мужчина ворует.

Напомним, в Харькове расклейщик рекламы погорел на горячем, люди негодуют.

Как сообщала Politeka, женщина цинично ограбила маленького ребенка.

Также Politeka писала, что в харьковской маршрутке разгорелся скандал из-за собаки.